Ke kontrole bez dokladů. Šoféři v Česku už s sebou nemusí vozit řidičské průkazy

Řidiči s sebou už druhý den nepotřebují vozit řidičský ani malý technický průkaz, policisté dokáží data sami zjistit z elektronického registru. Při silniční kontrole tak stačí ukázat třeba občanský průkaz. Řidiči nicméně musí mít řidičské a malé technické průkazy i nadále platné. Mít u sebe oba doklady je navíc stále nutné při cestách do zahraničí a vyplatí se to i při řešení drobnějších nehod v tuzemsku.

Prší, řidiči jedou krokem a řadí se do levého pruhu. Za celou situací stojí nehoda dvou aut. Zatímco jedno má vylomené dveře a proraženou pneumatiku, druhé má úplně uražené přední kolo. „Přejížděl jsem z pravého pruhu do levého. Paní jsem neviděl a narazili jsme do sebe,“ popsal nehodu její účastník.

K sepsání záznamu o srážce policisté potřebují řidičský a takzvaný malý technický průkaz. Řidiči přitom od 1. ledna 2024 už u sebe nemusí mít žádný z těchto dokladů, s sebou do auta si stačí vzít jen občanský průkaz. „Pokud není, tak i tato situace se dá řešit. Kontrolovaný člověk sdělí nějaké podrobnosti ke své osobě a policista v informačním systému může zjistit skutečnosti, které uvádí,“ uvedl vedoucí pražské dopravní policie Jiří Dušek.

Kontrola v rámci několika minut

Policista při takové kontrole dokáže také zjistit, zda vůz není kradený. Výčet podrobností o řidiči je v informačním systému velmi detailní. „Může zjistit, jaká má řidičská oprávnění nebo zda nemá nějaká omezení. Policista může určit evidenční kartu řidiče a jestli nemá nějaké zákazy, ale také jaká vozidla má na sebe evidovaná,“ vysvětlil Dušek. Celá procedura může zabrat několik minut.

Plastové kartičky ale nekončí, doklady se budou vydávat i nadále. Řidiči se bez nich neobejdou například při cestách do zahraničí. „Věřím, že ve výhledu dalších let se podaří sjednotit podmínky v celé Evropské unii,“ podotkl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Mít u sebe řidičský a malý technický průkaz se podle ministra i policie dále vyplatí, třeba kvůli řešení drobnějších nehod. Pro vyplnění euroformuláře je totiž potřeba znát řadu dat z těchto dokladů. „Pokud by taková situace nastala, že jeden z účastníků nehody nebo oba doklad nemají, tak samozřejmě doporučuji zavolat policii,“ dodal Dušek.