Na Labi místy platí ohrožení, meteorologové nadále varují před povodněmi

Ve Stanovicích hladina Labe před úterní šestou ranní přesahovala 330 centimetrů, ohrožení tu meteorologové vyhlašují při 305 centimetrech. Na přehradě Les Království se hladila pohybovala kolem 190 centimetrů, třetí stupeň platí, je-li nad 180 centimetry.

Ve Vetřevi Labe během noci kleslo na druhý stupeň, dle modelové předpovědi by na něm mělo zůstat až do čtvrtka. Rovněž na druhém stupni je Jizera v Bakově nad Jizerou, ještě v úterý dopoledne by ale hladina by ale měla dle předpovědi záhy klesnout na stupeň první a ještě během úterního dopoledne i pod něj.