Na fiktivní reklamě v motorsportu okradli stát. Otce a syna závodníky poslal soud do vězení

Marek a Jakub Vlčkovi jezdili několik posledních let automobilové rallye. Se svými spolujezdci objížděli pravidelné závody v rámci mistrovství České republiky. Naposledy se oba zúčastnili květnového Rallye Český Krumlov – 58letý Marek skončil na 21. místě, jeho o 23 let mladší syn dojel na konci čtvrté desítky. Na nějakou dobu to byl ovšem jejich poslední společný závod.

Otec a syn Vlčkovi se totiž zapletli do rozsáhlého krácení daní, kvůli kterému sedí od poloviny června ve vězení. Dostal je tam paradoxně právě motorsport, konkrétně obchody s reklamou na něj. Šestičlenná skupina v čele právě s Vlčky podle rozsudku dvou soudů zadávala fiktivní inzerci, díky které si uplatňovali nadměrné odpočty DPH. Stát kvůli tomu přišel o 117 milionů korun, čtyři ze šesti lidí pak dočasně o svoji svobodu.

Česká televize soudní rozhodnutí získala a na jejich základě celý příběh rekonstruuje. Marek Vlček, který v průběhu kauzy odvolal svoje původní doznání, dostal sedm let vězení. Jeho syn Jakub o dva roky méně, podobně jako opavský podnikatel Jiří Koschaný (4 roky a 6 měsíců), který si v minulosti prožil jinou soudní kauzu. Tříletý trest si odsedí Martin Weiss, další dva muži se přiznali a dostali podmínky.

Fiktivní služby

Případ se točí okolo firmy Rentor Racing, jejíž řidiči rallye řadu let jezdili. Společnost pořádala i jeden ze závodů, nabízela také reklamu na autech, bannerech okolo tratí nebo různých předmětech. Právě podnikání s inzercí ji ale nakonec dostalo do problémů.

Ve firmě jako jednatelé působili Vlčkovi, kteří podle obžaloby vybudovali systém zadávání fiktivní reklamy. Pomáhal jim podnikatel Koschaný, který do podvodného řetězce zapojil další tři lidi. Ti na oko vystupovali jako jednatelé několika společností, u nichž si Rentor Racing objednala reklamu na klíčenky, trička, rukavice, helmy nebo bannery. Firmy ve skutečnosti řídil Koschaný a žádnou z objednaných služeb podle policie nevykonaly.

Koschaný však na práci vystavil faktury, a tak si Vlčkové u své firmy uplatnili odpočet DPH. Celkem tak v letech 2016 až 2020 připravili stát o více než 117 milionů korun. Poslední neúplné přiznání k dani předložili za květen 2020, o měsíc později je zadržela policie. K soudu se kauza dostala o dva roky později, letos na jaře pak u olomouckého vrchního soudu padl pravomocný rozsudek.