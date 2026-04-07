Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pražský vrchní soud pravomocně poslal Petra Gryce, který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na sedmnáct let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.

Odvolací senát tak potvrdil lednový verdikt královéhradeckého krajského soudu a zamítl Grycovo odvolání. Pravomocně ho odsoudil za vraždu spáchanou obzvlášť surovým způsobem.

Vrchní soud se případem zabýval již podruhé. První verdikt, podle kterého nebyl muž kvůli duševní poruše způsobené užíváním drog za čin odpovědný, zrušil. Znalec v revizním posudku uvedl, že Gryc netrpěl poruchou s bludy. Muž byl dlouhodobým uživatelem metamfetaminu a v minulosti se pod jeho vlivem velmi závažného jednání dopustil.

Muž z Jevíčka není trestně odpovědný za vraždu kvůli nepříčetnosti, uvedl soud
Ilustrační foto

Tentokrát odvolací senát v čele s předsedou Michalem Hodouškem souhlasil s tím, že se prvoinstanční soud přiklonil k druhému posudku. Provedl ho znalecký ústav. „Trest je uložen i s ohledem na snížené rozpoznávací a rozlišovací schopnosti obžalovaného,“ prohlásil v odůvodnění soudce.

Soud podle něj přihlédl i k tomu, že vztahy mezi Grycem a jeho partnerkou byly z obou stran velmi konfliktní. Hodoušek podotkl, že muž má již devět záznamů v trestním rejstříku. Detence je pak podle něj nutná, protože psychiatrické léčení nebylo dostatečné.

Obviněnému z vraždy v Jevíčku hrozí výjimečný trest
Policista s fotografií hledaného muže (5.6. 2024)

Muž v odvolání tvrdil, že by soud měl posoudit jeho skutek jako zabití. „Byl to důsledek dlouhodobého příkoří, které mu partnerka způsobovala,“ prohlásila jeho advokátka Lucie Kubínová. Gryc tvrdil, že ho žena připravila o dva byty a vytvářela na něj několik let veliký tlak, aby ji neopouštěl.

Právnička argumentovala, že by proto měl být potrestán nižším trestem v rozmezí od tří do deseti let. „Spokojená samozřejmě nejsem, domluvím se s klientem na dalším postupu,“ řekla po skončení jednání novinářům.

Jednatřicet ran dýkou a dva posudky

Muž ubodal partnerku 31 ranami dýkou, čin zaznamenaly pouliční kamery. Poté z místa odešel, policisté ho po pátrací akci zadrželi následující den. Pachatel je ve středním věku, přičemž drogy bral od svých šestnácti let, převážně pervitin a marihuanu.

Podle prvního znaleckého posudku si Gryc postupně způsobil trvalou poruchu s bludy a v době napadení družky měl zcela vymizelé ovládací i rozpoznávací schopnosti. Kvůli bludům si údajně myslel, že ho partnerka tajně natáčí a videa s jejich sexuálním stykem sdílí na internetové pornografické stránky. Věřil také, že její známí mu podávají opiáty a provádějí na něm tajný výzkum.

Revizní znalec ale došel k závěru, že opakované užívání pervitinu přivodilo muži psychotické stavy. Neznamená to ale podle něj, že by nebyl za své činy odpovědný.

Muž u prvoinstančního soudu svého činu litoval a usiloval o ústavní ochrannou léčbu namísto detence.

Policie zadržela podezřelého z vraždy ženy v Jevíčku
Ilustrační snímek

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

12:43Aktualizovánopřed 5 mminutami
Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

před 1 hhodinou
Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

před 1 hhodinou
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

09:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

Teherán odmítl „nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta“

07:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

před 2 hhodinami
Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

10:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

před 3 hhodinami

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Pražský vrchní soud pravomocně poslal Petra Gryce, který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na sedmnáct let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.
před 1 hhodinou

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v České republice v březnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,4 procenta v únoru, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
09:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

Část vysokých škol zdražila jídlo pro studenty v menzách. Důvodem je změna podpory studentského stravování ze strany ministerstva školství. Některé univerzity ještě s rozhodnutím váhají, jiné budou dotovat menzy z vlastních zdrojů. Vyplývá to z informací veřejných vysokých škol oslovených ČT.
před 2 hhodinami

Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která se neúspěšně ucházela o stavbu pražského metra na lince D v úseku Olbrachtova – Nové Dvory, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Martin Švanda. V soutěži zvítězilo sdružení firem vedené Subterrou, s níž dosud nemohl pražský dopravní podnik uzavřít smlouvu. Jde o zakázku za zhruba třicet miliard korun.
10:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali vztahy české a slovenské vlády

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali vztahy a nedávné jednání české a slovenské vlády, telefonát maďarského ministra zahraničí se svým ruským protějškem a dopady konfliktu na Blízkém východě. Tématem byla také klesající porodnost v Česku. Pozvání přijali římskokatolický kněz Marek Vácha, herečka Zuzana Zlatohlávková, hudebník Ladislav Jakl, geolog a esejista Václav Cílek a influencerka Tereza Koubková. Debatou provázela Jana Fabianová.
před 4 hhodinami

VideoNedohánět učivo, ale hlavně zvládnout stres, radí ředitelka před přijímačkami

Blíží se přijímací zkoušky na střední školy. V pátek a pak následně v pondělí se dělají zkoušky na čtyřleté obory a nástavby, příští týden v úterý a ve středu na víceletá gymnázia. „Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku, do tří dnů musí dodat doklad o důvodu, proč se neúčastnil,“ vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová. „Nejčastěji je to lékařské potvrzení o nemoci,“ dodává. Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná 29. a 30. dubna.
před 4 hhodinami

Strážníci chtějí dříve do důchodu, ministerstvo potřebuje nejdřív data

Po alespoň dvaceti letech služby dříve do důchodu. Městské policie chtějí, aby stát umožnil strážníkům odejít do penze ještě před dovršením 65 let. Tedy podobně jako to mají třeba zdravotničtí záchranáři nebo podnikoví hasiči.
před 5 hhodinami

Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.
03:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...