Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Pražský vrchní soud pravomocně poslal Petra Gryce, který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na sedmnáct let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.
Odvolací senát tak potvrdil lednový verdikt královéhradeckého krajského soudu a zamítl Grycovo odvolání. Pravomocně ho odsoudil za vraždu spáchanou obzvlášť surovým způsobem.
Vrchní soud se případem zabýval již podruhé. První verdikt, podle kterého nebyl muž kvůli duševní poruše způsobené užíváním drog za čin odpovědný, zrušil. Znalec v revizním posudku uvedl, že Gryc netrpěl poruchou s bludy. Muž byl dlouhodobým uživatelem metamfetaminu a v minulosti se pod jeho vlivem velmi závažného jednání dopustil.
Tentokrát odvolací senát v čele s předsedou Michalem Hodouškem souhlasil s tím, že se prvoinstanční soud přiklonil k druhému posudku. Provedl ho znalecký ústav. „Trest je uložen i s ohledem na snížené rozpoznávací a rozlišovací schopnosti obžalovaného,“ prohlásil v odůvodnění soudce.
Soud podle něj přihlédl i k tomu, že vztahy mezi Grycem a jeho partnerkou byly z obou stran velmi konfliktní. Hodoušek podotkl, že muž má již devět záznamů v trestním rejstříku. Detence je pak podle něj nutná, protože psychiatrické léčení nebylo dostatečné.
Muž v odvolání tvrdil, že by soud měl posoudit jeho skutek jako zabití. „Byl to důsledek dlouhodobého příkoří, které mu partnerka způsobovala,“ prohlásila jeho advokátka Lucie Kubínová. Gryc tvrdil, že ho žena připravila o dva byty a vytvářela na něj několik let veliký tlak, aby ji neopouštěl.
Právnička argumentovala, že by proto měl být potrestán nižším trestem v rozmezí od tří do deseti let. „Spokojená samozřejmě nejsem, domluvím se s klientem na dalším postupu,“ řekla po skončení jednání novinářům.
Jednatřicet ran dýkou a dva posudky
Muž ubodal partnerku 31 ranami dýkou, čin zaznamenaly pouliční kamery. Poté z místa odešel, policisté ho po pátrací akci zadrželi následující den. Pachatel je ve středním věku, přičemž drogy bral od svých šestnácti let, převážně pervitin a marihuanu.
Podle prvního znaleckého posudku si Gryc postupně způsobil trvalou poruchu s bludy a v době napadení družky měl zcela vymizelé ovládací i rozpoznávací schopnosti. Kvůli bludům si údajně myslel, že ho partnerka tajně natáčí a videa s jejich sexuálním stykem sdílí na internetové pornografické stránky. Věřil také, že její známí mu podávají opiáty a provádějí na něm tajný výzkum.
Revizní znalec ale došel k závěru, že opakované užívání pervitinu přivodilo muži psychotické stavy. Neznamená to ale podle něj, že by nebyl za své činy odpovědný.
Muž u prvoinstančního soudu svého činu litoval a usiloval o ústavní ochrannou léčbu namísto detence.