Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

2 minuty
Některé obce začaly na frekventovaná místa umísťovat kartonové makety školáků, aby řidiče upozornily na přiměřenou rychlost. Podle starostů opatření funguje, i když ne stoprocentně. Nevýhodou je také to, že se figuríny kradou a často se stávají terčem vandalů. Ve třech obcích na Nymbursku tak v poslední době překvapily řidiče figuríny bez hlav. Pořízení kartonové školačky přitom vyjde až na deset tisíc korun, proto si je některé obce mezi sebou střídají, řidiči si na ně tak také nezvyknou. I když opatření budí emoce, většina oslovených obcí je plánuje zachovat.