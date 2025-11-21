Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Figuríny místo radarů
Zdroj: ČT24

Některé obce začaly na frekventovaná místa umísťovat kartonové makety školáků, aby řidiče upozornily na přiměřenou rychlost. Podle starostů opatření funguje, i když ne stoprocentně. Nevýhodou je také to, že se figuríny kradou a často se stávají terčem vandalů. Ve třech obcích na Nymbursku tak v poslední době překvapily řidiče figuríny bez hlav. Pořízení kartonové školačky přitom vyjde až na deset tisíc korun, proto si je některé obce mezi sebou střídají, řidiči si na ně tak také nezvyknou. I když opatření budí emoce, většina oslovených obcí je plánuje zachovat.

Výběr redakce

Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

před 41 mminutami
Orbána může po patnácti letech vystřídat opozice. V řadě věcí se však podobají

Orbána může po patnácti letech vystřídat opozice. V řadě věcí se však podobají

před 1 hhodinou
Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

před 2 hhodinami
Ukrajina má podle americko-ruského plánu odevzdat Krym a celý Donbas, píší agentury

Ukrajina má podle americko-ruského plánu odevzdat Krym a celý Donbas, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

Ruský úder na ukrajinské Záporoží zabil pět lidí, oznámil šéf oblasti

před 6 hhodinami
Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

před 9 hhodinami
Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Místo radaru figuríny školáků. Problém je s krádežemi i vandalismem

Některé obce začaly na frekventovaná místa umísťovat kartonové makety školáků, aby řidiče upozornily na přiměřenou rychlost. Podle starostů opatření funguje, i když ne stoprocentně. Nevýhodou je také to, že se figuríny kradou a často se stávají terčem vandalů. Ve třech obcích na Nymbursku tak v poslední době překvapily řidiče figuríny bez hlav. Pořízení kartonové školačky přitom vyjde až na deset tisíc korun, proto si je některé obce mezi sebou střídají, řidiči si na ně tak také nezvyknou. I když opatření budí emoce, většina oslovených obcí je plánuje zachovat.
před 41 mminutami

Chybějící peníze pro dopravu by neměly ohrozit stavbu dálnic

V rozpočtu na dopravní stavby na příští rok chybí podle hnutí ANO až padesát miliard korun. Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) má resort připravené rekordní množství projektů – a bude na jeho nástupci, které upřednostní.
před 2 hhodinami

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská tisková agentura PAP se ve čtvrtek večer omluvila za chybu ve své středeční zprávě, z níž vyplývalo, že polské ministerstvo zahraničí odrazuje občany od cest do Česka kvůli výskytu žloutenky typu A. Středeční informaci PAP o tom, že polská diplomacie doporučuje Polákům vyhnout se kvůli tomuto onemocnění cestám do Česka, převzala řada polských i českých zpravodajských serverů, včetně webu ČT24.
před 9 hhodinami

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před osmdesáti lety začal norimberský proces. Před soudem stanuli někteří nacističtí vůdci zodpovědní za rozpoutání války, smrt milionů lidí i za holocaust. V rámci procesu bylo obžalováno 24 mužů, před soud se jich nakonec dostalo jen jednadvacet – byli mezi nimi například Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop nebo Rudolf Hess. K trestu smrti bylo odsouzeno dvanáct mužů, popraveno bylo ale jen deset z nich. Kvůli hrůzám druhé světové války museli Spojenci přijít i s definicí nových zločinů. Poprvé v historii tak byli lidé obžalováni ze zločinů proti lidskosti. Soud zasedal ve válkou zničeném Norimberku. O potrestání nacistických zločinů se zasadil také český právník Bohuslav Ečer.
před 11 hhodinami

Ve škole v Hradci Králové se popálili tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

Na jedné ze základních škol v Hradci Králové se odpoledne při chemických pokusech na zájmovém kroužku popálily dvě děti a jedna žena. Děti skončily s popáleninami v nemocnici, informovali ČTK policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Podle hasičů nešlo o výbuch. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem. Policie zjišťuje okolnosti případu. Podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové bylo v místnosti události čtrnáct dětí a dva dospělí.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032, uvedl ředitel TSK Filip Hájek. TSK také podá žalobu proti rozhodnutí ÚOHS.
před 15 hhodinami

Veterináři zachytili u zajíce brucelózu. Nemoc může nakazit člověka

Vlnitá horečka, maltská horečka, Bangova choroba, infekční zmetání skotu. Čtyři názvy – jedna nemoc. Choroba, která se oficiálně jmenuje brucelóza, se v Česku objevila po devíti letech. Napadá nejrůznější druhy divokých i hospodářských zvířat, ale může se přenést i na lidi, kteří se v jejich blízkosti pohybují.
před 16 hhodinami

Macinka s Pavlem jednali o programovém prohlášení i personáliích

Předseda Motoristů Petr Macinka na Pražském hradě jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem rozhovoru podle šéfa Motoristů byli i kandidáti na ministry vznikající vlády. Oba muži diskutovali také o programovém prohlášení vznikajícího kabinetu. Bližší detaily k výsledkům jednání Macinka sdělit nechtěl. Neřekl ani, zda platí dřívější prohlášení Motoristů, že trvají na tom, že součástí příští vlády musí být Filip Turek (za Motoristy).
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...