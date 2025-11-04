Ministr sportu bez portfeje bude existovat, protože je potřeba propojovat řadu agend spadajících pod školství, obranu či zdravotnictví, řekl v Interview ČT24 šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Konkrétně zmínil řešení primární prevence či snahu o dožití ve zdraví ne 61 let, ale třeba 70 let jako ve Švédsku. V pořadu moderovaném Terezou Řezníčkovou uvedl, že jména nových ministrů budou známa do konce listopadu. K programovému prohlášení řekl, že se do něj Motoristům podařilo dostat například nezvyšování dluhu či daní. Zdůraznil i trajektorii snižování deficitu státního rozpočtu směrem k vyrovnanosti. „Netvrdíme, že vyrovnaný rozpočet bude za čtyři roky. Situace není růžová," dodal. Ústupek Motoristů vidí u inkluze, kde chtěli její zrušení – místo toho má dojít k její zásadní revizi.
Zemřel kardinál Dominik Duka
Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Duka byl pražským arcibiskupem víc než dvanáct let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Pohřební mše svatá se uskuteční 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta.
Kvůli poruše napájení nejezdila linka metra B v úseku Florenc – Černý most
Kvůli poruše trakčního vedení v úterý ráno téměř dvě hodiny nejezdilo pražské metro na lince B v úseku Florenc – Černý most, oznámil pražský dopravní podnik. Dopravce jako náhradu prodloužil některé linky autobusů z Černého Mostu na Lehovec a odtud posílil provoz tramvají do centra.
Ministr sportu se bude věnovat i růstu věku dožití ve zdraví, říká Šťastný
Jak má fungovat nová sněmovna, diskutovali poslanci v Událostech, komentářích
Své představy o budoucím fungování sněmovny, včetně využívání obstrukcí, či o budoucím obsazování jejích vedoucích křesel diskutovali ve speciálním vydání pořadu Události, komentáře předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, člen poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl (PRO), člen poslaneckého klubu ODS Vojtěch Munzar, předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, člen poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš a ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Pořad moderovala Barbora Kroužková. Ta uvedla, že pozvání dostalo osm osobností z osmi politických stran, až na zástupce Motoristů dorazili všichni.
Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky
Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci. V Senátu bude pokračovat. Oznámila to na síti X. Kraj prozatím povede její první náměstek Martin Hurajčík (ANO).
Hranicí chudoby se zabýval Fenomén doby
Další díl publicistického cyklu Fenomén doby má název Hranice chudoby. Na příbězích konkrétních lidí ukazuje, kolik stojí důstojný život, kde začíná střední třída a kde chudoba.
Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ
Skupina ČEZ pokrývá asi 75 procent produkce elektřiny v Česku. Spadají pod ni uhelné elektrárny a teplárny po celé republice, jaderné elektrárny v Temelíně a v Dukovanech a řada dalších zdrojů. Právě nad výrobou ČEZu chce budoucí vláda převzít stoprocentní kontrolu. Jednat by se přitom mohlo i o zestátnění celého ČEZu, připustil 1. místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
