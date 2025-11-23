Mimotělní oběh zachránil v Česku už sto dětí

ECMO, tedy mimotělní oběh, dočasně nahrazuje funkci srdce i plic. Tento přístroj pomohl u nás v posledních patnácti letech přežít stovce dětí, jedním z nich je Jakub, kterému budou v březnu 2026 tři roky. Jeho matka Klára Brichtová ho musela porodit císařským řezem, protože si lokl plodové vody a začaly mu selhávat plíce a poté i srdce. ECMO mu tehdy úspěšně pomohl s bojem o život. Nejde však o jednoduchou proceduru.
Šestičlenný tým, který do odlehlých částí země dopravuje armáda, rychle vyráží do terénu rovnou s vybavením. U novorozenců do deseti kilogramů se situace komplikuje kvůli jejich malým cévám, ECMO se proto u nich dá připojit jen přes krk.
Kláře Brichtové přinesl takový pohled na Jakuba jednu nejtěžších životních chvil. Desetidenní připojení k ECMO však nakonec Jakuba zachránilo, stejně jako desítky dalších pacientů.