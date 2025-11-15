Města oživují vánoční výzdobu. Chystají světelná bludiště nebo fotopointy


Řada českých měst chystá novou podobu vánoční výzdoby. Přicházejí s dlouhodobě využitelnými světelnými dekoracemi a nápaditými interaktivními instalacemi. A to přesto, že rozpočty v mnoha případech zůstávají stejné jako loni. Podle ředitelky příspěvkové organizace Brána Jihlavy Soni Krátké se tak daří s výdaji pracovat efektivněji. Část výzdoby město využije celoročně nebo v dalších letech a díky tomu pak může každý rok nakupovat nové prvky.

Městská výzdoba čím dál víc sází na nápadité motivy, které mají lidi vtáhnout do vánoční atmosféry. Kutná Hora letos představí andělská křídla s rozšířenou realitou, která reagují na pohyb lidí. Instalace od ateliéru Maur bude umístěna u Vlašského dvora. „Nabídne ideální místo pro fotografování s výhledem na chrám svaté Barbory,“ říká mluvčí města Jana Adamová.

V Opavě vzniká světelné bludiště pro děti, na jehož podobě se podílí místní umělecká škola. Bohumín zase připravuje „fotopoint“ ve tvaru průchozí vánoční koule. Stejně tak v Plzni chystají místa pro vyfocení například ve tvaru hvězdné brány nebo anděla. Ostrava pak přidá nový kuželovitý strom na Prokešově náměstí.

Do vánoční výzdoby vstupují symboly měst

Letošním trendem je také větší propojení vánoční výzdoby s městskou vizuální identitou. Jihlava například poprvé zapojí do světelné výzdoby motiv ježka – symbol města. „Celkem přibude dvaačtyřicet světelných prvků s jeho vyobrazením. I přes nové nápady se výše rozpočtu nemění, část dekorací zůstává z minulých let,“ říká ředitelka organizace Brána Jihlavy Soňa Krátká. Do výzdoby, programu a zázemí město společně s organizací investuje přibližně 11,5 milionu korun. Podle Krátké jde o podobnou částku jako loni, ze které asi pět milionů tvoří náklady na kluziště.

Hradec Králové pokračuje ve využívání motivu korunky z městského loga, který se stal podle mluvčí města Kateřiny Rohlíčkové součástí výzdoby ulic začátkem roku. Rohlíčková zmiňuje, že královský prvek ve výzdobě nově doplní také vločky, rampouchy nebo hvězdy. Rozpočet podle ní bude jako loni kolem dvou milionů korun.

Využití dekorací i po svátcích

Řada měst, která Česká televize oslovila, investuje do světelných instalací, které se dají využít i po skončení svátků. V kladenské zámecké zahradě například vznikne nová výzdoba s 3D prvky – část z nich chce město ponechat i po skončení Vánoc. Navýšení rozpočtu na výzdobu ale není v plánu. „Letos počítáme zhruba se třemi miliony korun, stejně jako loni,“ uvedl mluvčí Kladna Vít Heral.

Podobně přistupuje k výzdobě Brno. Místo vyšších investic sází na dlouhodobě využitelné dekorace. „Od začátku listopadu do konce března budou v centru viset červené a zlaté řetězy,” uvádějí Technické sítě Brno. Podle nich se do budoucna chystají také nové girlandy, které by v historickém centru měly být celoročně.

