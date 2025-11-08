Mikulášské skupiny mají poslední volná místa

Kvůli vysoké poptávce po návštěvách Mikuláše, anděla a čerta musejí mikulášské skupiny přidávat další dny, kdy budou obcházet rodiny. Někde nabízejí návštěvu už druhého prosince nebo ještě i sedmého prosince. Na tradiční nadílku v podvečer pátého prosince hlásí většina z nich už téměř plnou kapacitu.
Mikulášské skupiny otevřely v letošní sezoě termíny mikulášské nadílky i mimo tradiční datum pátého prosince. „Letos se nám hlásí čím dál víc rodin, budeme děti obcházet i další dny, až do sedmého prosince,“ řekl pro Českou televizi Adam Barták, který se svými spolužáky každoročně navštěvuje děti jako Mikuláš v Brně.
Velký zájem potvrzují i skupiny v Praze. „Zájem o mikulášskou nadílku je každoročně vyšší a vyšší. Když jsme s touto tradicí začínali zhruba před deseti lety, museli jsme dávat plakáty a dělat reklamu na sociálních sítích, aby se o nás lidé dozvěděli. Dnes už se nám rodiče hlásí sami, i bez jakékoli propagace,“ uvedl Tomáš Pokstefel, člen pražské mikulášské družiny, která už řadu let navštěvuje děti na začátku prosince.
Podle něho si letos mnozí objednali Mikuláše s andělem s velkým předstihem, v současnosti má družina poslední volné termíny. „Zájem začíná už na přelomu září a října a v tuto chvíli máme zhruba devadesátiprocentní obsazenost. Spousta rodičů, kteří se rozhodnou na poslední chvíli, pak bohužel nemá šanci Mikuláše ještě získat,“ dodal Tomáš Pokstefel.
Mikulášské skupiny reagují na vyšší zájem přidáváním časů i dnů. Jedna mikulášská skupina z Prahy začíná rodiny obcházet dokonce už druhého prosince. Pátého prosince někteří začínají už v poledne a navštěvují rodinu po rodině až do devíti hodin.
Jiné skupiny rozšiřují nabídku dní, aby mohly stihnout co nejvíce zájemců o mikulášskou nadílku. „Letos jsme se poprvé rozhodli navýšit kapacitu v podobě přidání druhého termínu. Ano, určitě je větší zájem než minulý rok, ale zároveň požadavky jsou dost jiné než v předchozích letech,“ řekla Barbora Ježková, účastnice mikulášské výpravy v Hradci Králové.
Cena za návštěvu se různí, někteří rodiče jsou ochotní zaplatit i přes tři tisíce
Téměř plné kapacity uvádí i Linda Gotschammerová, která každoročně navštěvuje rodiny v Liberci. „Letos nám ještě pár míst zatím zbývá, ale asi to nebude dlouho trvat. Na ceně se s rodiči domlouváme,“ uvedla. Oslovené mikulášské skupiny se shodují, že rodiče jsou ochotni za návštěvu zaplatit více než v předchozích letech. Rozpětí je přitom široké: od pár stovek až třeba po tři a půl tisíce korun za jednu návštěvu.
Strašení čertem rodiče už nechtějí
Oslovené skupiny se shodují, že se mění i samotná podoba návštěvy. „Už loňský rok začínaly požadavky na to mít čerty schované a nestrašit, pro letošní rok už vlastně osmdesát procent rodičů nechce strašení, někteří nechtějí ani čerty, takže pouze Mikuláše a anděla. V tom vidím pro letošní rok největší změnu,“ uvedla Barbora Ježková z Hradce Králové.
Rodiče si podle oslovených mikulášských skupin návštěvu Mikuláše s andělem objednávají stále častěji, čerta ale nechtějí nebo pouze symbolicky bez strašení. Tento názor má i třiatřicetiletá maminka dvou chlapců Barbora.
„Tuto každoroční návštěvu vnímám jako tradici, o kterou nechci svoje děti ochudit. Se strašením dětí čertem ale nesouhlasím,“ řekla pro ČT. „U nás se Mikuláš s andělem a čertem přijdou zeptat, jak se dětem celý rok vedlo a co nového se naučili,“ dodala.