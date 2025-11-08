Mikulášské skupiny mají poslední volná místa


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Kvůli vysoké poptávce po návštěvách Mikuláše, anděla a čerta musejí mikulášské skupiny přidávat další dny, kdy budou obcházet rodiny. Někde nabízejí návštěvu už druhého prosince nebo ještě i sedmého prosince. Na tradiční nadílku v podvečer pátého prosince hlásí většina z nich už téměř plnou kapacitu.

Mikulášské skupiny otevřely v letošní sezoě termíny mikulášské nadílky i mimo tradiční datum pátého prosince. „Letos se nám hlásí čím dál víc rodin, budeme děti obcházet i další dny, až do sedmého prosince,“ řekl pro Českou televizi Adam Barták, který se svými spolužáky každoročně navštěvuje děti jako Mikuláš v Brně.

Velký zájem potvrzují i skupiny v Praze. „Zájem o mikulášskou nadílku je každoročně vyšší a vyšší. Když jsme s touto tradicí začínali zhruba před deseti lety, museli jsme dávat plakáty a dělat reklamu na sociálních sítích, aby se o nás lidé dozvěděli. Dnes už se nám rodiče hlásí sami, i bez jakékoli propagace,“ uvedl Tomáš Pokstefel, člen pražské mikulášské družiny, která už řadu let navštěvuje děti na začátku prosince.

Čerta nechte za dveřmi. Rodiče pomalu ustupují od strašení dětí
Čert na Svatého Mikuláše

Podle něho si letos mnozí objednali Mikuláše s andělem s velkým předstihem, v současnosti má družina poslední volné termíny. „Zájem začíná už na přelomu září a října a v tuto chvíli máme zhruba devadesátiprocentní obsazenost. Spousta rodičů, kteří se rozhodnou na poslední chvíli, pak bohužel nemá šanci Mikuláše ještě získat,“ dodal Tomáš Pokstefel.

Mikulášské skupiny reagují na vyšší zájem přidáváním časů i dnů. Jedna mikulášská skupina z Prahy začíná rodiny obcházet dokonce už druhého prosince. Pátého prosince někteří začínají už v poledne a navštěvují rodinu po rodině až do devíti hodin.

Jiné skupiny rozšiřují nabídku dní, aby mohly stihnout co nejvíce zájemců o mikulášskou nadílku. „Letos jsme se poprvé rozhodli navýšit kapacitu v podobě přidání druhého termínu. Ano, určitě je větší zájem než minulý rok, ale zároveň požadavky jsou dost jiné než v předchozích letech,“ řekla Barbora Ježková, účastnice mikulášské výpravy v Hradci Králové.

Cena za návštěvu se různí, někteří rodiče jsou ochotní zaplatit i přes tři tisíce

Téměř plné kapacity uvádí i Linda Gotschammerová, která každoročně navštěvuje rodiny v Liberci. „Letos nám ještě pár míst zatím zbývá, ale asi to nebude dlouho trvat. Na ceně se s rodiči domlouváme,“ uvedla. Oslovené mikulášské skupiny se shodují, že rodiče jsou ochotni za návštěvu zaplatit více než v předchozích letech. Rozpětí je přitom široké: od pár stovek až třeba po tři a půl tisíce korun za jednu návštěvu.

Města chystají nová veřejná kluziště. Někde zkusí umělý led, jinde vsadí na klasiku
Ilustrační snímek

Strašení čertem rodiče už nechtějí

Oslovené skupiny se shodují, že se mění i samotná podoba návštěvy. „Už loňský rok začínaly požadavky na to mít čerty schované a nestrašit, pro letošní rok už vlastně osmdesát procent rodičů nechce strašení, někteří nechtějí ani čerty, takže pouze Mikuláše a anděla. V tom vidím pro letošní rok největší změnu,“ uvedla Barbora Ježková z Hradce Králové.

Rodiče si podle oslovených mikulášských skupin návštěvu Mikuláše s andělem objednávají stále častěji, čerta ale nechtějí nebo pouze symbolicky bez strašení. Tento názor má i třiatřicetiletá maminka dvou chlapců Barbora.

„Tuto každoroční návštěvu vnímám jako tradici, o kterou nechci svoje děti ochudit. Se strašením dětí čertem ale nesouhlasím,“ řekla pro ČT. „U nás se Mikuláš s andělem a čertem přijdou zeptat, jak se dětem celý rok vedlo a co nového se naučili,“ dodala.

Výběr redakce

Projev končící předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové

ŽivěProjev končící předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové

09:00Aktualizovánopřed 12 mminutami
Drony komplikují provoz na evropských letištích, bezpečnost narušují i v Česku

Drony komplikují provoz na evropských letištích, bezpečnost narušují i v Česku

před 1 hhodinou
Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

před 4 hhodinami
Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

před 11 hhodinami
Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

před 11 hhodinami
Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

před 12 hhodinami
Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěProjev končící předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové

Po šesti letech opustí čelo TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. O novém vedení strany rozhodne v Praze téměř dvě stě delegátů. Pekarová Adamová funkci neobhajuje. Zatím jediným uchazečem o její post je místopředseda Matěj Ondřej Havel. Straníci zdůrazňují, že další kandidát se může přihlásit přímo na sněmu.
09:00Aktualizovánopřed 12 mminutami

Mikulášské skupiny mají poslední volná místa

Kvůli vysoké poptávce po návštěvách Mikuláše, anděla a čerta musejí mikulášské skupiny přidávat další dny, kdy budou obcházet rodiny. Někde nabízejí návštěvu už druhého prosince nebo ještě i sedmého prosince. Na tradiční nadílku v podvečer pátého prosince hlásí většina z nich už téměř plnou kapacitu.
před 1 hhodinou

Drony komplikují provoz na evropských letištích, bezpečnost narušují i v Česku

Neznámé drony působí mnoho týdnů problémy na řadě míst Evropy. Už podruhé v tomto týdnu muselo kvůli dronům přerušit provoz letiště v belgickém Lutychu, ve čtvrtek si vynutily uzavření letišť třeba ve Švédsku. V Česku zatím k podobnému incidentu nedošlo, bezpečnost v tuzemsku však narušují drony amatérských pilotů. Jeden z nejvážnějších incidentů se stal v Mladé Boleslavi. Elektronická čidla na letištích jich od začátku roku zaznamenala víc než sto. A přibývá i případů, které hlásí přímo piloti. Přibývá ovšem míst, kde bezpilotní letouny pomáhají, jejich další využití aktuálně testují záchranáři.
před 1 hhodinou

O víkendu nepojede metro mezi Hlavním nádražím a Vltavskou na lince C

Kvůli opravě stropní desky ve vestibulu stanice Florenc bude o víkendu omezený provoz pražského metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Nádraží Holešovice. Mezi Hlavním nádražím a Vltavskou metro v sobotu a v neděli nepojede vůbec, na dvou navazujících úsecích bude fungovat kyvadlový provoz. Během výluky dělníci nainstalují ve vestibulu stanice posledních deset ze 131 nosníků do stropní konstrukce, která se opravuje od roku 2022.
před 8 hhodinami

Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

Nejvyšší správní soud začátkem příštího týdne podá trestní oznámení kvůli chybnému sečtení hlasů při sněmovních volbách ve volebním okrsku v Blansku. Podle soudců mohla volební komise s hlasy manipulovat úmyslně. Její členové, kteří jsou proškoleni k tomu, aby se vzájemně kontrolovali, byli kromě zapisovatele vybráni politickými stranami. Svou zástupkyni tam měli i Piráti, kteří byli ošizeni o nejvíce hlasů. Výsledky sčítání po komisi kontroluje ještě počítačový algoritmus, ani ten ale na chybu neupozornil. Výsledky voleb to však neovlivnilo.
před 13 hhodinami

Volba Okamury do čela sněmovny ukazuje, na jakém půdorysu vláda vzniká, míní Kupka

Zvolení šéfa SPD Tomia Okamury do vedení Poslanecké sněmovny demonstruje, co má v plánu vznikající koalice udělat, myslí si ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). V řadách budoucích vládních poslanců podle něj byly i respektovanější osobnosti, Okamura ale nejspíš předsedovi ANO Andreji Babišovi dává „nejlepší možnost, jak vládu poskládat za nejnižší cenu“, sdělil v Interview ČT24. Nejpodstatnější hlasování bude právě o nevydání Okamury a Babiše do rukou spravedlnosti, zhodnotil. S moderátorem Danielem Takáčem probral rovněž odstranění vlajky ze sněmovní budovy, nezaslání návrhu rozpočtu nebo náladu v ODS před volbou nového vedení.
před 13 hhodinami

Exprezidentu Zemanovi vyoperovali kus tlustého střeva, píše Blesk

Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého střeva. Nález byl nezhoubný, řekl bývalý politik Blesku. Kvůli riziku krvácení zůstane ještě hospitalizovaný. Do nemocnice Zeman nastoupil v pondělí, operovaný byl ve středu.
před 15 hhodinami

Babiš se sešel s některými kandidáty na ministry. Jednali o rozpočtu

Předseda ANO Andrej Babiš, který z pověření prezidenta Petra Pavla jedná o sestavení vlády s SPD a Motoristy, se v pátek sešel s některými kandidáty na ministry, s nimiž jednal například o rozpočtu na příští rok. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání prohlásila, že v rozpočtu vedle 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu chybí asi 32 miliard na mandatorní výdaje resortu práce a sociálních věcí a sedm miliard na spolufinancování zemědělství.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...