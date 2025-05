Medici si v soutěži vyzkoušeli operaci pomocí robotů

Operace pomocí robotů už trénují i studenti medicíny. Sílící trend posledních let si medici vyzkoušeli v rámci Robotické olympiády, v níž jejich schopnosti posoudili zkušení chirurgové. Technologie, jejichž výhodou je menší zásah do těla pacienta, lepší dostupnost některých míst pro lékaře či rychlejší rekonvalescence, testovali na trenažérech. Podle lékaře Vojtěcha Nováka z Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol se totiž robotizaci v chirurgii v dnešní době již nelze vyhnout. „Je to budoucnost,“ říká.