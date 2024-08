Median: Volby by v červenci vyhrálo ANO, do sněmovny by se sama nedostala TOP 09

Sněmovní volby by v červenci s převahou vyhrálo hnutí ANO, získalo by 33 procent hlasů. Druhou ODS by volilo 14 procent lidí, třetí hnutí STAN by mělo devět procent hlasů. Do dolní komory by se dostali také Piráti, hnutí SPD a těsně i Přísaha. Vládní TOP 09 by se v červenci do sněmovny nedostala, preference jí klesly pod pět procent. Vyplývá to z volebního modelu, který zveřejnila agentura Median.

Ve srovnání s červnem si ANO polepšilo o 2,5 procentního bodu. ODS vzrostly preference o dva procentní body, hnutí STAN stagnovalo. Piráti by v červenci získali osm procent, což je meziměsíční pokles o 2,5 procentního bodu. SPD klesla o půl bodu na osm procent a Přísaha by zůstala na pěti procentech.

Ze současných parlamentních stran by mimo sněmovnu zůstala TOP 09 a lidovci, pokud by kandidovali samostatně. V posledních sněmovních volbách byly obě strany společně s ODS součástí koalice Spolu. TOP 09 by nyní získala čtyři procenta hlasů, stejně jako komunisté. O půl procentního bodu méně by měla SOCDEM. Lidovci a zelení by dostali shodně 2,5 procenta hlasů.

ANO by podle tohoto volebního modelu mělo v dolní komoře 85 mandátů. ODS by získala 35 křesel, STAN 24, Piráti a SPD po 21 a Přísaha 14. Případná koalice ANO s ODS by měla ústavní většinu 120 poslanců a poslankyň. Koalice o dvou stranách by mohla vzniknout také mezi ANO a STAN, ANO a Piráty nebo ANO a SPD. „Současná vládní koalice by si připsala 80 poslaneckých mandátů. Zisky mandátů ovšem nezohledňují případné předvolební spojení stran,“ uvedl Median.