Důležité
Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP Zobrazit

Malý Jakub trpí těžkou obrnou. S drahou léčbou mu pomohl nadační fond


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Malý Jakub trpí obrnou. S drahou léčbou mu pomohl nadační fond
Zdroj: ČT24

Čtyřletý Jakub Hájek z Mladé Boleslavi se potýká s nejtěžší formou mozkové obrny. I proto, že se narodil dva měsíce před termínem. Nemoc ho vážně omezuje, ale díky každodennímu cvičení se jeho stav postupně zlepšuje. Rodina věří, že hoch bude jednou samostatnější – například by mohl sám chodit. Pomůcky, pravidelné rehabilitace a fyzioterapie však vyjdou na nemalé peníze. Například ortézy na chození stojí 160 až 180 tisíc korun a vydrží maximálně rok a půl. Rodině však pomohl Nadační fond Marka Koštíře z vedlejšího Řepova. Pětice kamarádů ho založila poté, co přišli o blízkého přítele. Rodina Hájkových může díky této pomoci pokračovat v synově léčbě.

Výběr redakce

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

Protesty v Íránu mají zřejmě přes dva a půl tisíce obětí, píše AP

03:13Aktualizovánopřed 27 mminutami
Trump útokem na Venezuelu nahrál Rusku, přestože ho ponížil, shodují se experti

Trump útokem na Venezuelu nahrál Rusku, přestože ho ponížil, shodují se experti

před 56 mminutami
Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

před 1 hhodinou
Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

Írán připouští dva tisíce mrtvých demonstrantů, jiné odhady jsou násobně vyšší

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Prokuratura chce pro jihokorejského exprezidenta trest smrti

Prokuratura chce pro jihokorejského exprezidenta trest smrti

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Samozvaným finančním poradcům lákajícím na nereálné výnosy se věnovali Reportéři ČT

Reportéři ČT se infiltrovali do blízkosti samozvaných finančních poradců a poznali jejich techniky. Svou činnost prezentují jako marketing, provozování finančního poradenství bez licence totiž porušuje zákon. „Zaměřili jsme se na prodejce a projekty, které se sice tváří seriózně, ale u kterých to vypadá, že slibují víc, než mohou zaručit,“ přiblížil reportér ČT Petr Vodseďálek. Tématu se věnoval poslední díl pořadu Reportéři +.
před 11 mminutami

Malý Jakub trpí těžkou obrnou. S drahou léčbou mu pomohl nadační fond

Čtyřletý Jakub Hájek z Mladé Boleslavi se potýká s nejtěžší formou mozkové obrny. I proto, že se narodil dva měsíce před termínem. Nemoc ho vážně omezuje, ale díky každodennímu cvičení se jeho stav postupně zlepšuje. Rodina věří, že hoch bude jednou samostatnější – například by mohl sám chodit. Pomůcky, pravidelné rehabilitace a fyzioterapie však vyjdou na nemalé peníze. Například ortézy na chození stojí 160 až 180 tisíc korun a vydrží maximálně rok a půl. Rodině však pomohl Nadační fond Marka Koštíře z vedlejšího Řepova. Pětice kamarádů ho založila poté, co přišli o blízkého přítele. Rodina Hájkových může díky této pomoci pokračovat v synově léčbě.
před 26 mminutami

Sněmovna bude druhým dnem jednat o vyslovení důvěry Babišově vládě

Sněmovna se bude ve středu druhým dnem zabývat žádostí o vyslovení důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), který tvoří i SPD a Motoristé. Samotné hlasování o vyslovení důvěry se očekává nejdříve večer kvůli vysokému počtu poslanců přihlášených do diskuze. Těch bylo při přerušení schůze v úterý večer na šest desítek.
před 1 hhodinou

Sněmovna celý den řešila důvěru Babišově vládě, ministři představili své priority

Na první letošní řádné schůzi se zákonodárci v úterý celý den zabývali vyslovením důvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO), jehož součástí jsou také SPD a Motoristé. Na úvod promluvil premiér Babiš, podle něhož je cílem kabinetu sebevědomé, bezpečné, prosperující a úspěšné Česko. V dolní komoře pak hovořili jednotliví ministři, kteří poslancům představili své priority. Po nich vystupují zástupci opozice. Ta v úterý neprosadila doplnění programu schůze o projednání návrhu k odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela dolní komory. Schůze byla v úterý večer přerušena do středečního rána.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Lavina v Rakousku zabila chlapce z Česka

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel třináctiletý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. O neštěstí informovala agentura APA s tím, že záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili asi 45 minut oživit. APA původně informovala o tom, že chlapci bylo 12 let, na základě informací salcburské policie následně věk opravila.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Silná ledovka zkomplikovala dopravu

Silná ledovka zkomplikovala železniční i silniční dopravu na řadě míst po celém Česku. Ve středních Čechách ráno nejezdila velká část příměstských a regionálních autobusových linek, zrušeny byly i některé dálkové spoje. Pražské letiště fungovalo několik hodin v omezeném provozu. Ledovka se někde udržela až do odpoledních hodin, hlavně na severu a severovýchodě republiky hrozí i ve středu a ve čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Razie, obvinění zaměstnance i změny. Reportéři ČT zmapovali situaci ve VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhoduje o tom, kam potečou stamiliardy, a její šéf Zdeněk Kabátek bývá označován za mocnějšího než ministr zdravotnictví. Kriminalisté ale vyšetřují IT zakázky pojišťovny a obvinili i jejího zaměstnance. VZP figuruje také v kauze Dozimetr a Kabátek musel vysvětlovat kontakty s kontroverzními postavami. Staronový ministr Adam Vojtěch (za ANO) už před nástupem do funkce avizoval, že pojišťovnu čekají velké změny. Situaci ve VZP mapoval pro Reportéry ČT Ondřej Golis.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

Pacienti s úrazy po pádech na ledu plnili v úterý urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic. Urgentní příjem FN Motol a Homolka byl dopoledne kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. Nejčastějšími úrazy byly zlomeniny končetin, ale také zranění hlavy či zad. Někteří pacienti s komplikovanými zlomeninami vyžadujícími operaci museli být hospitalizovaní.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...