Malý Jakub trpí těžkou obrnou. S drahou léčbou mu pomohl nadační fond

Čtyřletý Jakub Hájek z Mladé Boleslavi se potýká s nejtěžší formou mozkové obrny. I proto, že se narodil dva měsíce před termínem. Nemoc ho vážně omezuje, ale díky každodennímu cvičení se jeho stav postupně zlepšuje. Rodina věří, že hoch bude jednou samostatnější – například by mohl sám chodit. Pomůcky, pravidelné rehabilitace a fyzioterapie však vyjdou na nemalé peníze. Například ortézy na chození stojí 160 až 180 tisíc korun a vydrží maximálně rok a půl. Rodině však pomohl Nadační fond Marka Koštíře z vedlejšího Řepova. Pětice kamarádů ho založila poté, co přišli o blízkého přítele. Rodina Hájkových může díky této pomoci pokračovat v synově léčbě.