Malé obce by mnohdy chtěly radary k měření rychlosti, ale nemají na ně peníze

Řada malých obcí, zejména u silnic se silným provozem, má zájem o instalaci radarů na měření rychlosti. V mnohých případech si jejich pořízení ale nemohou kvůli rozpočtu dovolit. Vybrané pokuty navíc nejdou standardně do jejich rozpočtu, ale dostane je obec s rozšířenou působností.

Obcí Vyžlovka prochází silnice první třídy. Na to, že řidiči při průjezdu překračují povolenou rychlost, si obyvatelé stěžují pravidelně. Možnost pořídit radar obec řešila už v roce 2016. Podmínky pronájmu jí ale nevyhovovaly. „Měli jsme se podílet na administrativních nákladech, které jsou s tím měřeným úsekem spojené,“ vysvětlil starosta Vyžlovky Jan Pelikán (nestr.).

Cílem obcí je především snížit počet řidičů, kteří porušují předpisy. Pořízení statického radaru nedávno zvažovali ve Vyžlovce znovu, nakonec ho ale nekoupili. „Na dvou úsecích, to znamená jeden směrem na Kutnou Horu, druhý směrem na Prahu, by to stálo více jak čtyři miliony korun,“ spočítal starosta.

Peníze z pokut inkasují obce s rozšířenou působností

Další peníze pak stojí jejich provoz. Vyžlovka spadá pod Říčany, právě ty by jako obec s rozšířenou působností navíc inkasovaly případné peníze vybrané z pokut. Pokud je radar na málo frekventované ulici, mohou chtít ještě další doplatky.