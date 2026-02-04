Macinkův let do USA zhatilo počasí, ministr se vrací do Prahy

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) kvůli zrušenému letu z Frankfurtu nad Mohanem z důvodu nepříznivého počasí odložil návštěvu Spojených států a vrací se zpět do Prahy. Uvedl to Adam Čörgö z odboru komunikace ministerstva zahraničí. Macinka se měl v USA zúčastnit ministerské konference o kritických minerálech, která se ve středu koná ve Washingtonu.
„Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly včera (v úterý) zrušeny všechny odlety z letiště ve Frankfurtu, kde na svůj spoj do USA čekal i český ministr zahraničí. S ohledem na velké časové zpoždění musel bohužel návštěvu Spojených států odložit a vrací se zpět do Prahy,“ uvedl Čörgö.
Provoz na letišti byl v úterý odpoledne přerušen kvůli hustému sněžení. Provozovatel největšího německého letiště, společnost Fraport AG, oznámila, že do večera bylo zrušeno zhruba sto z 922 plánovaných letů.
Plánovaná návštěva měla být první Macinkovou cestou do Spojených států od jeho nástupu do funkce. Kromě konference se měl setkat s americkými kongresmany, investory či zástupci konzervativního think tanku The Heritage Foundation.
V minulém týdnu Macinka řekl, že pro vládu má jeho účast na konferenci o minerálech ve Spojených státech významně vyšší prioritu než jednání o nedůvěře kabinetu.
Jednání o nedůvěře vládě iniciovala opozice poté, co koalice nepřipustila ve sněmovně projednání žádného z jejích návrhů, které se týkaly textových zpráv vicepremiéra a předsedy Motoristů Macinky pro prezidenta Petra Pavla. Macinka v nich pohrozil odvetnými kroky, pokud bude hlava státu nadále odmítat jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, jímž je předseda Motoristů prozatím také. Babiš odmítl Macinku odvolat, jak opozice žádá.