Lipavský hledá v Austrálii spojence, jednal o kyberbezpečnosti nebo o vojenském materiálu

Po dvaceti letech navštívil český ministr zahraničí Austrálii. Šéf tuzemské diplomacie Jan Lipavský (Piráti) prohlásil, že globální význam celého indopacifického regionu roste a je nutné v něm hledat spojence, například v oblasti kybernetické bezpečnosti. V budoucnu by Česko od Austrálie mohlo pořídit také vojenský materiál, záleží to ale na dalším vyjednávání, řekl ministr v rozhovoru s australskou televizí ABC.

O propojení na dálku teď usiluje i česká diplomacie. Narůstající skladování a sdílení dat v kyberprostoru totiž láká hackery ze všech států světa. „Určitě je to jedna ze zemí, která je na špici. Je to dané třeba blízkostí Číny, ze které přicházejí různé kybernetické útoky,“ tvrdí ministr Lipavský. O možné kooperaci jednal s ministryní vnitra Claire O'Neilovou.

Středisko Deep Space Communication Complex dokáže pomocí obrovských a citlivých satelitů zachytávat signály sond, které lidstvo vyslalo do vesmíru. V horách za Canberrou zachytává třeba frekvence, které vysílá vozítko Perseverance z Marsu.

Historickým symbolem vzájemných česko-australských vztahů je třeba klokan ve znaku pražského fotbalového klubu Bohemians. Jeho dres teď ministr přivezl generálnímu guvernérovi Austrálie. Podepsali jej všichni hráči.

O bezpečnostní situaci či o možné obchodní spolupráci obou zemí jednal také s generálním guvernérem Austrálie Davidem Hurleym, který v zemi zastupuje hlavu státu, tedy britského panovníka. „Přestože náš rozpočet není v dobré formě, byli jsme schopni najít zdroje pro armádní projekty,“ poznamenal v australské televizi Lipavský. S Austrálií se o možné spolupráci diskutuje, šéf tuzemské diplomacie ale nechtěl být konkrétní, neboť takové vyjednávání prý nepatří do jeho mise.

Na australském kontinentu má Česko i svou kyberatašé, jednu z vůbec prvních v Evropě. „Nejenže nám to dá strategickou výhodu do budoucna, ale zároveň to i demonstruje naše odhodlání,“ říká Veronika Kolek Netolická, která v Canbeře působí od loňského roku.