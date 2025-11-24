Likvidace státních podniků trvá i víc než dvacet let, zjistil NKÚ


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Likvidace státních podniků v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva zemědělství (MZe) trvají i víc než dvacet let. Ve většině případů za to můžou okolnosti, které likvidátor nebo zakladatel nemohou ovlivnit, jako jsou třeba soudní spory. V jednom z prověřovaných případů však přispěla k prodlení nečinnost jeho vedení, informoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontroloři prověřovali majetek a peníze, se kterými hospodaří vybrané státní podniky v likvidaci v působnosti MPO a MZe. Kontrolovaným obdobím byly roky 2020 až 2024.

„K počátku roku 2020 existovalo v resortech MPO a MZe celkem 28 státních podniků v likvidaci, v roce 2024 jich zůstalo třináct. U kontrolovaných sedmi podniků trvaly likvidace od osmi do 23 let," uvedl NKÚ. Jako příklad uvádí, že v případě Cihlářských a keramických závodů Teplice brání ukončení likvidace exekuce, do které se podnik dostal kvůli nečinnosti tehdejšího ředitele. Tento ředitel se následně stal i likvidátorem.

Došlo také k odvolání likvidátora

Ministerstvo průmyslu podle NKÚ plnilo svou roli zakladatele chybně, například nekontrolovalo státní podniky v likvidaci a neschvalovalo jejich účetní závěrky. Resort se zatím ke zprávě nevyjádřil.

„Oproti tomu ministerstvo zemědělství tyto kontroly provádělo, i když i u něj se objevily dílčí nedostatky - například v případě Státního statku Valtice sice mělo informaci o celkové hodnotě určeného majetku tohoto podniku, ale MZe ani likvidátor nebyli schopni identifikovat, o jaký majetek se konkrétně jedná," uvedli kontroloři.

Ministerstvo průmyslu podle NKÚ nezjistilo pochybení likvidátorů, které naopak zjistil kontrolní úřad. Naproti tomu v případě kontroly MZe bylo výsledkem jedné z kontrol u Státního statku Jeneč v likvidaci odvolání tehdejšího likvidátora a následné vypovězení smlouvy na právní služby. Ministerstvo zemědělství ji vyhodnotilo jako zvlášť nevýhodnou pro státní podnik, a tím zabránilo dalšímu nehospodárnému utrácení peněz.

Nesrovnalosti v likvidovaných podnicích

Kontroloři prověřovali sedm státních podniků v likvidaci. Ve čtyřech případech zjistil, že tyto podniky porušily právní předpisy, a to nejčastěji v účetnictví, inventarizaci majetku, předkládání a zveřejňování účetních závěrek nebo vedení účtů v České národní bance.

„Ve dvou případech likvidátoři nepostupovali s péčí řádného hospodáře, což mělo finanční dopad v celkové výši 160 tisíc korun. NKÚ ale zároveň nezjistil neúčelné hospodaření s majetkem nebo penězi státu,“ stojí ve zprávě úřadu.

Likvidace státního podniku spočívá ve vypořádání majetku, vyrovnání dluhů a odeslání likvidačního zůstatku do státních finančních aktiv, uvedl NKÚ. Likvidaci řídí likvidátor, který má povinnost jménem státního podniku činit pouze úkony směřující k likvidaci a počínat si s péči řádného hospodáře.

