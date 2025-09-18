Lékaři navrhují změny v prevenci rakoviny děložního čípku, některé zákroky totiž nefungují spolehlivě. Kromě rozšíření hrazeného očkování chtějí i častější testování na přítomnost původce onemocnění, tedy viru HPV. Případů sice ubývá, ročně ale přesto zemře více než dvě stě žen. Kombinace změn může podle lékařů tento typ rakoviny téměř vymýtit. Ministerstvo materiál nyní posuzuje, případné změny by mohly začít platit nejdříve od roku 2027.
Lékaři chtějí změnu prevence rakoviny děložního čípku. Navrhují více testovat i očkovat
3 minuty