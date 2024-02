Kordová Marvanová čekala odsouzení v kauze Čapí hnízdo. Vondráček ocenil práci soudu

Kohokoliv radost či neradost je předčasná, prohlásila Kordová Marvanová s tím, že rozhodnutí je nepravomocné. „Je to kauza, která má různé zvraty,“ míní. „Očekávala jsem spíše odsouzení — vzhledem k názoru vrchního soudu,“ přiznala. Podotkla však, že politici by se měli ve výrazném hodnocení spíše zdržet, jelikož jde o politický souboj, mohli by být ve střetu zájmů. Dodala, že je nutné respektovat rozhodnutí soudu.

„Mám radost, že to snad celé skončí,“ komentoval rozhodnutí soudu Vondráček. To je podle něj v zájmu všech. Rozhodnutí je sice nepravomocné a běží lhůta na odvolání, verdikt byl ale dle Vondráčka velmi precizně odůvodněn. „Vypořádali se všemi důkazy, opravdu dobře odvedená práce,“ zhodnotil. Dle Vondráčka bylo překvapivé, že soud rozhodl už ve středu.

Kordová Marvanová: Babiš měl nejpozději po podání obžaloby odstoupit

Vondráček poznamenal, že by nejen politici v komentování podobných kauz měli být i do budoucna zdrženliví. „Poklepávání na kalendář na střeše ministerstva, klece před budovou soudu… To do naší společnosti nepatří. Měli bychom se ozvat všichni, ať už jsme z kteréhokoliv tábora,“ okomentoval v narážce na některé minulé akce.

Pokud je dle Kordové Marvanové někdo postaven před soud, měl by se zdržet obviňování — pokud pro to nemá důkazy — že jde o politický proces. Politik by dle ní neměl zpochybňovat nezávislost justice. Pozitivně na kauze vidí senátorka to, že se justice nezastaví „před branami politiky“. Míní ale, že celý proces mohl být rychlejší, přípravné řízení podle ní trvalo dlouho.

Pokud takové kauze čelí vysoce postavený politik, správné by podle senátorky bylo nejpozději po podání obžaloby odstoupit, než se záležitost vyřeší. Tím, že Babiš nerezignoval, kauzu zpolitizoval, míní. „Daní za to je, že byl podrobován veřejné kritice,“ soudí. „Stěžuje si na to, co si vytvořil sám.“ U části veřejnosti to také může vyvolávat pochybnosti, zda politik třeba jen svou autoritou nemůže nějakým způsobem rozhodnutí soudu ovlivnit, myslí si senátorka.