Když budeme patřičně sebevědomí a silní, nikdo nás nezlomí a ubráníme se, říká Pojar

„Muselo by to být příliš mnoho náhod, aby v tom to Rusko nakonec nebylo,“ řekl poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v souvislosti s víkendovým dopadením podezřelého ze žhářského útoku na pražské autobusy. O podezření na zapojení Ruska do útoku hovořil v pondělí premiér Petr Fiala (ODS). Pojar dále v Interview ČT24 uvedl, že podezřelý byl dopaden především díky bdělosti veřejnosti.

Útok na pražské autobusy byl podle Pojara málo sofistikovaný, do detailů ale zabíhat nechtěl. „Zadržený ledacos řekl a já myslím, že i s ohledem na Rusko není vhodné zveřejňovat, co přesně řekl,“ odpověděl Pojar s tím, že informace Česko sdílí se zahraničními partnery. Na otázku, zda českým službám pomohly tajné služby z jiných států, Pojar taktéž odpovědět odmítl. Nastínil, že pro dopadení svou roli sehrála veřejnost. „Není důvod pro to, aby ruská strana věděla vše, co víme my,“ osvětlil s tím, že Rusové by se mohli z informací poučit. České služby byly podle poradce připraveny k akci a „připraveným štěstí přeje“.

Rusko nepromarní šanci, míní Pojar Rusko se podle Pojara snaží „rozsévat svár“ do Evropy a zapálení velkého depa v hlavním městě den před volbami takovou službu podle poradce odvede. Podle něj nešlo o útok, který by byl pro Rusy „moc drahý“. Verbování lidí, kteří následně za úplatu provedou žhářský útok, patří podle Pojara mezi ruský modus operandi. „Podobných případů je po Evropě daleko více,“ poznamenal. „Toto prostě Rusko dělá a my se na to musíme připravovat, musíme si toho být vědomi,“ shrnul současnou situaci s tím, že Rusko nepromarní jedinou příležitost, aby něco takového nepodniklo. „Rusko se snaží rozkolísat západní demokracie a záleží na nich, jak moc budou stabilní, jak bude společnost schopná soudržnosti a bezpečnostní aparáty schopné bdělosti,“ míní vrchní ředitel sekce evropské na ministerstvu zahraničí Jaroslav Kurfürst. Český bezpečnostní systém podle něj opakovaně prokazuje, že patří mezi naprostou evropskou špičku.

Součást ruské hybridní války Zároveň jde podle Pojara i o náboje pro ruskou propagandu. „Je to i součást toho, aby oni mohli reportovat doma, kde není úplně veselo, že i Západ strádá,“ prohlásil. Jde podle něj o součást ruské hybridní války, kterou proti NATO vede. Uklidňoval zároveň, že není důvod k panice. Občanům doporučil, aby zůstali bdělí a dívali se kolem sebe, zda se neděje něco mimořádného. „Hlavní zpráva pro všechny provozovatele takzvaných měkkých cílů je v tom, že bude potřeba zvýšit fyzickou ostražitost nebo nasadit větší množství technických prostředků,“ přiblížil brigádní generál v záloze František Mičánek.

Policie podle Pojara vyhodnocuje, kdy je třeba i viditelně posílit bezpečnost. „Já věřím policii a myslím, že to je na nich a že odvádějí dobrou práci,“ nechal se slyšet. Podle Pojara jsme v situaci, kdy v Evropě zuří válka a díky tomu Evropě hrozí větší nebezpečí než obvykle. „Když budeme dělat rozumnou politiku, když budeme patřičně sebevědomí, když budeme investovat do vlastní obrany, tak nás nikdo nezlomí a ubráníme se,“ zdůraznil. Rusové podle Pojara prokázali, že jsou připraveni útočit i mimo kyberprostor. A to nejen tím, že se snaží likvidovat vlastní občany, ale i tím, že přímo či nepřímo nabádají k podobným žhářským útokům a hledají „námezdní dělníky“, kteří takovou práci odvedou. „Každopádně pokud jsou takoví lidé chyceni, hrozí jim v mnoha zemích velmi vysoké tresty a je to tak dobře,“ řekl.