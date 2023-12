Kandidátku strany Levice povede do eurovoleb Jan Májíček

V čele kandidátky strany Levice do eurovoleb bude Jan Májíček, na druhém místě figuruje stranická spolupředsedkyně Markéta Juřicová. Oznámil to předseda mediální komise strany Vítek Prokop. Levice jedná o kandidátní spolupráci ještě s hnutím Budoucnost a dalším subjektem, jméno však neupřesnila. Výsledek chtějí představit v první polovině ledna.

„Usilujeme o zcela novou koncepci politiky, kde zájmy pracujících jsou na prvním místě,“ řekl Prokop, který je na kandidátce na třetí pozici. Levice plánuje kampaň zejména na sociálních sítích, zástupci strany budou také navštěvovat podle Prokopa místa, kam tradiční politici nejezdí.

Májíček se v minulosti účastnil mimo jiné demonstrací proti pravicovým extremistům. Dříve pracoval jako mluvčí iniciativy Ne základnám, jejímž deklarovaným cílem bylo zabránit výstavbě radarové a raketové základny USA v České republice.

Strana bude podle něj usilovat o systémové změny v Evropské unii. Sedmadvacítka by se prý měla soustředit na sociální spravedlnost, snižování nerovností v odměňování napříč Evropou či ochranu klimatu. Zásadní ekologická opatření by podle lídra měly platit firmy, které nejvíc vydělaly na spalování fosilních paliv.

Levice by také chtěla v EU prosadit směrnici o povinné odpovědnosti, která by nařizovala firmám podnikajícím na evropském trhu, aby dbaly na to, jestli v jejich výrobních a dodavatelských řetězcích nejsou porušována lidská a pracovní práva a není ničena příroda.

Evropské volby

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Voliči budou rozhodovat o obsazení celkem 720 křesel, což bude o patnáct víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní jednadvacet mandátů a jejich počet se měnit nebude.

Lídrem kandidátní listiny koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) je europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Samostatně budou kandidovat Piráti v čele s europoslancem Marcelem Kolajou, na předních místech listiny hnutí STAN budou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová a někdejší poslanec hnutí Jan Farský.

V čele kandidátky ANO nejspíš bude bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová, hnutí se však zatím definitivně nerozhodlo. Lídrem listiny hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je někdejší europoslanec Petr Mach (SPD), který v minulosti stál v čele Svobodných.

Sociální demokraty povede do jarních voleb do Evropského parlamentu bývalý předseda Poslanecké sněmovny, někdejší ministr zahraničí a také kultury Lubomír Zaorálek. V čele kandidátky Zelených bude Johanna Nejedlová, zakladatelka neziskové organizace Konsent, která se zabývá problematikou prevence sexuálního obtěžování a násilí.