Jistota sněhu i kvalita sjezdovek. Školy mění české hory za Alpy

Místo českých hor rakouské nebo italské Alpy. Kvůli nejistým sněhovým podmínkám v Česku se stále více škol přesouvá se svými lyžařskými kurzy do zahraničí. České televizi to potvrdily jak oslovené školy, tak i organizátoři kurzů. Ne všichni rodiče si ale kvůli ceně mohou „lyžák“ dovolit.

Ceny zahraničních kurzů totiž nejsou výrazně vyšší než ty české. „Rozdíl činí zhruba dva až čtyři tisíce korun týdně, což rodiče často považují za přijatelný příplatek za lepší podmínky,“ poznamenala Schejbalová. Podle šéfa Asociace základních škol Luboše Zajíce je hlavní příčinou vyšší ceny doprava do vzdálenějších destinací.

S úhradou nákladů spojených s lyžařskými kurzy mohou rodinám pomoci i příspěvky od zdravotních pojišťoven. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá dětem a mladistvým do osmnácti let až dva tisíce korun.

Lepší podmínky na lyžování

Na některých školách zájem o zahraniční kurzy iniciovali samotní rodiče. Na Gymnáziu Českolipská v Praze uspořádali anketu, ve které osmdesát procent rodičů vyjádřilo preferenci, aby jejich děti jezdily na kurzy mimo české hory. „Rodiče jsou ochotní zaplatit více za jistotu kvalitního sněhu,“ popisuje organizátor lyžařských kurzů na gymnáziu Michal Suchánek.

Základní škola Mendelova v Praze už proto od roku 2018 jezdí v zimě výhradně do zahraničních středisek. Příští rok jede na kurz do Innerkremsu v Rakousku. „Hlavním důvodem, proč jsme začali jezdit do zahraničních středisek, byl nedostatek sněhu v českých areálech. V Rakousku navíc najdeme lepší podmínky na lyžování a delší sjezdovky,“ vysvětlila ředitelka školy Martina Thumsová.