Zkraje: Zimní střediska trápí odliv lyžařů za hranice

ČT24

, pes

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Zkraje: O horách, zimě a lyžování (zdroj: ČT24)

Přestože v těchto dnech na horách sněží, dlouhodobě se české hory chystají na zimy bez sněhu. Menším lyžařským střediskům prý hrozí zánik. O tom, jak to dopadne na tuzemské lyžaře, školní kurzy a nakolik to ovlivní medailové ambice reprezentantů, diskutovali hosté pořadu Zkraje z Josefova Dolu v Jizerských horách.

Lyžuje každý pátý Čech, zimní zábava je ale rok od roku dražší. Ceny v tuzemsku už se blíží těm v Alpách. Skiareály totiž musejí investovat do technologií, třeba na zasněžování, aby pokrývku na sjezdovkách udržely. „Nám jako závodníkům, potažmo i trenérům, to samozřejmě přináší komplikace. Čím méně sněhu, tím více komplikací,“ konstatoval bývalý alpský lyžař Filip Trejbal. Se svými svěřenci, které trénuje, se prý snaží lyžovat na českých sjezdovkách. Do zahraničí na ledovec vyjíždí jen jednou do roka. „Když budou používat technické zasněžování, tak si areály zlepší podmínky. Ale pokud je hodně teplo, tak i ten technický sníh velmi rychle roztaje,“ poznamenala meteoroložka Taťána Míková.

Chybí zákon o cestovním ruchu Podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu u nás mají lyžaři na výběr ze čtyřistapadesáti skiareálů, které dávají práci asi pětačtyřiceti tisícům lidí. „My zatím máme takovou politiku, že třetí sezonu se zdražit nechystáme. Už tři roky máme skipas za tisíc korun,“ popsal ředitel organizace SKI Bižu Pavel Bažant. Řekl také, že není zastáncem dotací, ale volá po novele zákona o cestovním ruchu. „Dotace si myslím, že je deformace trhu, který s námi souvisí. Cestovní ruch je to, že je nastavená zákonná povinnost přispívat lyžařským střediskům na to, aby mohla fungovat,“ tvrdí. V okolních zemích to podle něj tak je, u nás zatím ne.

Jakub Janda, poslanec ODS a člen sněmovního školského výboru, ale také někdejší český reprezentant ve skocích na lyžích, ujistil, že na zákonu o cestovním ruchu se pracuje. „Zasedla pracovní skupina, legislativa se připravuje. Cestovní ruch je u nás ovšem Popelkou. Každá koruna, která se vloží do střediska, se sedmkrát vrátí, ne u nás,“ nechal se slyšet. „Ten zákon jsme řešili už v minulém období. Nemyslím si, že by se stihnul schválit do konce toho stávajícího. Možná je ale lepší, když se to teď připraví a pak dopřipomínkuje,“ poznamenal poslanec a člen výboru pro životní prostředí David Pražák (ANO). Dodal, že areály by se měly soustředit nejen na zimní, ale i letní sezonu, tedy cykloturistiku, lanové parky a tím přilákat do regionu turisty nejen za sněhem, ale celoročně, aby si udělaly finanční polštář právě na zimu. „Víme, že do budoucna sníh nebude, takže musíme hledat jiné alternativy, jak hory turisticky využít,“ souhlasil Janda. Mladých lyžařů ubývá Na školách se teď uzavírají přihlášky na lyžařské kurzy. Zájem ale každý rok klesá, ať už kvůli rostoucím cenám pobytů, skipasů i výbavy, nebo kvůli počasí. Některé školy se kvůli tomu už neomezují na české hory, ale pořádají zájezdy třeba až do Itálie. Ceny jsou totiž srovnatelné. „Preferoval bych české hory, pokud to půjde. A když by nešlo dělat jen sjezdové lyžování, tak bych zkusil běžky nebo se třeba jen procházet, ale zůstat v Česku,“ řekl Pražák.