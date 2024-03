Je to nepopulární, ale nutné, říká Kupka o zdražení dálničních známek. Podle Kolovratníka je částka příliš vysoká

Lidé si ve čtvrtek, těsně před úpravou cen, koupili dosud nejvíc dálničních známek v historii. Za jediný den pořídili skoro 220 tisíc vinět za 316 milionů korun. Prodávalo se i rychlostí pět kuponů za sekundu. Podle Kupky se s cenou dálničních známek deset let nehýbalo, a kdyby se do toho promítla ještě inflace, stála by o dvě stovky více. „Jako polehčující okolnost by mělo sloužit, že teď významně přibývá nových úseků dálnic,“ sděluje ministr.

Rostou tak prý náklady na to, aby stát tyto komunikace v létě i v zimě udržoval. „Všechny peníze, které se na dálničních známkách a na mýtném pro nákladní dopravu vyberou, tak se vracejí zpátky do dálnic,“ prohlásil. V letošním roce se podle ministra otevře 118 kilometrů dálničních úseků, zároveň se více než 100 kilometrů začne stavět.

Česko prý i teď musí čerpat úvěry, aby mohlo stavět dálnice. „Musíme udržet tempo investic i v těžkých dobách. (…) Je nutné zvýšit mýto a a je nutné zdražit dálniční známky. Je to nepopulární, ale věřím, že motoristé uvidí, že se síť rozrůstá,“ prohlásil.