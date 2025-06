Nemá obdoby, říká Kordová Marvanová o bitcoinové kauze

Senátorka a pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová (nestr. za SPOLU) by vůbec nevěřila, že se bitcoinová kauza na resortu spravedlnosti může stát za jakékoliv vlády za posledních třicet let. Podle ní vůbec nemá obdoby. Každý den a každou hodinu se vynoří nové otázky a jeví se to tak, že Pavel Blažek (ODS) zatáhl do podezřelého obchodu ministerstvo a uzavřel smlouvu s někým, kdo tím patrně sledoval, že může vyprat peníze, uvedla Kordová Marvanová v pondělním Interview ČT24. Pořad moderovala Tereza Kručinská.