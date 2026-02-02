Je poslední den pro přiznání k dani z nemovitosti

Pondělí 2. února je posledním termínem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Povinnost se týká těch, kteří loni získali novou nemovitost, některou svou nemovitost prodali nebo provedli její úpravy, které ovlivňují výši daně. Daň je splatná 1. června. Pokud ji finanční úřad vyměří nad pět tisíc korun, lze ji rozdělit do splátek, kdy první je splatná 1. června a druhá do konce listopadu.
„Častou chybou vlastníků je předpoklad, že pokud daň jednou přiznali, nemusí se o ni již starat,“ varoval daňový poradce ze společnosti KODAP Jan Kašpar. Upozornil, že za změnu, při které je nutné podat daňové přiznání, se považuje i vybudování nových zpevněných ploch sloužících k podnikání nebo nově vydané stavební povolení.
Podle Finanční správy podává daňové přiznání každoročně zhruba půl milionu lidí. Daň odvádí zhruba 4,2 milionu poplatníků.
Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem, který si obce každoročně nastavují.
Výši vyměřené daně sdělí poplatníkům Finanční správa v květnu, a to zasláním složenky poštou, e-mailem nebo datovou schránkou. Kdo dosud dostával výměr daně poštou a chtěl by ho dostávat elektronicky, může o to požádat do 15. března prostřednictvím on-line formuláře na webu Finanční správy.
Veškerý výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se na dani vybralo 23,6 miliardy, meziročně o 2,2 procenta víc.