Je možné udržet současnou úroveň zdravotnictví? Odpověď hledal Fokus Václava Moravce

Neurochirurg Beneš zmínil, že v Česku byl skvělý systém vzdělávání, který byl ale zrušen. „Měli jsme Institut postgraduálního vzdělávání lékařů a to bylo perfektní, protože to bylo unifikované. Fungovalo to a od té doby mluvíme o tom, že musíme to postgraduální vzdělávání rekonstruovat,“ uvedl. Podotkl, že je také pro vysílání lékařů do zahraničí. „Dobré doktory vychovám tak, že je pošlu ven, že se něco naučí jinde a přinesou to domů,“ podotkl.

S tím souhlasil i Palička. „Každý osvícený šéf, který vede kliniku, tak své mladé lékaře pošle do zahraničí na co nejdelší dobu to jde. To je to know-how, které se vrací do systému a díky kterému jsme schopni držet krok.“ Zmínil také, že nyní je absolvent lékařských fakult slepý kůň, který jde do systému, který už počítá s tím, že dostane slepé koně, které to musí naučit. „To mi přijde v kontextu nejdelšího studia špatně,“ podotkl.

Hilšerová hovořila o tom, co nejvíce komplikuje práci záchranářům. Podle ní se často dostanou do nemocnice lidé s problémy, které by vyřešil praktický lékař. Podle ní to pak způsobuje přetížení systému, které je dáno zbytečnými výkony.

S tím souhlasil i Philipp, který zmínil, že chybí rozdělování například u záchranky, kdy by měl dispečer rozhodnout, zda člověk potřebuje akutní ošetření, a také chybí rozdělení u praktického lékaře. Podotkl, že dostupnost zdravotní péče v Česku je v rámci Evropy unikátní. „Za určitých okolností pomáhá i tomu, že se onemocnění u pacientů objeví dříve. Když cítí, že mají problém, tak za pomocí jdou a nic jim nestojí v cestě.“

