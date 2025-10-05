Hasiči Správy železnic zasahují nedaleko nádraží v Břeclavi u úniku hořlavého plynu propylen z železniční cisterny. Provoz je směrem na Brno a Olomouc zastavený. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádné situace Martin Kavka. České dráhy očekávají omezení dopravy do 20:30, plyne z jejich webu.
Hasiči zasahují nedaleko nádraží v Břeclavi kvůli úniku propylenu
„Jedná se o propylen, který se používá pro výrobu plastů. Je to vysoce hořlavá látka. Proto je ve stanici vypnuté trakční vedení, aby se eliminoval možný zdroj iniciace,“ uvedl Kavka. Rozsah úniku zatím nezná. Neodhadoval ani, jak dlouho omezení potrvá.
Podrobnosti připravujeme.