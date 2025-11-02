Fronty a prázdné regály. Lidé v listopadu 1990 vykupovali obchody


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Nedostatek zboží v listopadu 1990
Zdroj: ČT24

V listopadu 1990 poptávka výrazně převyšovala nabídku, což vedlo k frontám, výpadkům zboží či vzniku pořadníků. Místy nebyly k dostání ani základní potraviny. Od nového roku totiž měla v rámci transformace ekonomiky z centrálně plánované na tržní začít platit liberalizace maloobchodních cen, a zákazníci se proto v obavách ze zdražování snažili předzásobit za dosavadní ceny. Po zrušení centrálně stanovených cen lidé v obchodech zaplatili zhruba o polovinu víc. Inflace sice o rok později překročila rekordních padesát procent, poté ale rychle opadla.

Výběr redakce

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

Ruský turismus zachraňují čínští cestovatelé

před 1 hhodinou
Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

před 1 hhodinou
Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

před 1 hhodinou
PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

před 1 hhodinou
Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

před 2 hhodinami
Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

Útok nožem ve vlaku v Anglii podle policie patrně nebyl teroristickým činem

00:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

před 4 hhodinami
Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

Prokuratura: Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci, ne organizovaný zločin

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Fronty a prázdné regály. Lidé v listopadu 1990 vykupovali obchody

V listopadu 1990 poptávka výrazně převyšovala nabídku, což vedlo k frontám, výpadkům zboží či vzniku pořadníků. Místy nebyly k dostání ani základní potraviny. Od nového roku totiž měla v rámci transformace ekonomiky z centrálně plánované na tržní začít platit liberalizace maloobchodních cen, a zákazníci se proto v obavách ze zdražování snažili předzásobit za dosavadní ceny. Po zrušení centrálně stanovených cen lidé v obchodech zaplatili zhruba o polovinu víc. Inflace sice o rok později překročila rekordních padesát procent, poté ale rychle opadla.
před 1 hhodinou

Pošta do všech domácností roznáší příručku pro zvládání krizových situací

Česká pošta začala do domácností roznášet příručky, které vysvětlují, jak se připravit na mimořádné situace typu povodní, tornád, požárů nebo výpadků základních služeb. Ministerstvo vnitra jich nechalo vytisknout přes pět milionů. Pošta je má roznést do všech domácností. Jde zatím o největší informační kampaň státu zaměřenou na zvýšení připravenosti obyvatel na krizové situace.
před 1 hhodinou

Stanice Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D

Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí budoucího metra D. Dokončené jsou také všechny eskalátorové, technologické i traťové tunely. Během měsíce a půl tak částečně zmizí omezení na povrchu a oblast bude znovu průjezdná. Stanice bude součástí prvního úseku nové linky, jejíž výstavbu stavaři zahájili v roce 2022, nyní mají hotové tři kilometry tunelů. Ražební práce finišují i ve vedlejší stanici Pankrác. Veškeré stavební práce by pak měly být dokončeny nejpozději do začátku roku 2028.
před 1 hhodinou

PODÍVEJTE SE: Koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy

O klíčových zákonech, které se budou týkat rozpočtu, daní, zahraniční politiky, chce budoucí koalice vždy hlasovat jednotně. Strany také respektují právo premiéra navrhovat prezidentovi jmenování i odvolávání ministrů s tím, že předseda vlády je vždy projedná s danou stranou. I to stojí v textu koaliční smlouvy mezi ANO, SPD a Motoristy – už v pondělí ji stvrdí šéfové stran Andrej Babiš (ANO), Tomio Okamura (SPD) i Petr Macinka (Motoristé) a předsedové klubů. ČT má dokument k dispozici, text koaliční smlouvy si můžete stáhnout v odkazu níže.
před 1 hhodinou

Program je i pragmatický, řekl Juchelka. Jen sliby na úkor budoucnosti, míní Munzar

Sliby pro přítomnost na úkor budoucnosti, označil znovuzvolený poslanec Vojtěch Munzar (ODS) programové prohlášení ANO, SPD a Motoristů v Duelu ČT24 moderovaném Janou Peroutkovou. Také zkritizoval, že plánované kroky hnutí ANO oddálí Česko od udržitelných důchodů. To znovuzvolený poslanec Aleš Juchelka (ANO) odmítl a sdělil, že je spokojený s tím, že celé programové prohlášení je protkané „prorodinnou politikou“. Dodal, že díky tomu, že se stranám povedlo domluvit i na pragmatickém programu, bylo jednání rychlé. Juchelka také připustil, že dostal nabídku na ministerský post.
před 2 hhodinami

Význam nízkoemisních materiálů ve výstavbě roste. Zlepšují i dostupnost domů

Rodinný dům celý ze dřeva. Na kraji Prahy ve Zbraslavi teď roste několik takových. Třeba Trojanovice na severu Moravy začnou příští rok stavět prototyp uhlíkově neutrální bytovky – také ze dřeva. Právě nízkoemisní materiály budou přitom podle Institutu cirkulární ekonomiky hrát ve výstavbě čím dál větší roli. Nejen kvůli klimatickým cílům, ale i dostupnosti bydlení.
před 4 hhodinami

V Neratovicích vykolejil vlak, nikdo nebyl zraněný

Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo nebyl zraněný. Provoz mezi Všetaty a Neratovicemi stál desítky minut, kolem 13:30 byl úsek průjezdný s omezením, zhruba o hodinu později byl provoz obnoven. Vlaková souprava je stále částečně mimo koleje.
13:44Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Jmenuje prezident Turka? Kysela a Rychetský popsali Pavlovy možnosti

Prezidenta Petra Pavla může čekat rozhodnutí, jak naloží s nominací Filipa Turka (Motoristé) na ministra zahraničí. V pondělí hlava státu pověřila předsedu ANO Andreje Babiše sestavením kabinetu, nyní má prostor s ním o jednotlivých jménech jednat. Jakmile Pavel předsedu vlády jmenuje, je až na pár výjimek vázán návrhy na obsazení ministerstev přijmout, upozornili v Otázkách Václava Moravce bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a ústavní právník Jan Kysela.
před 6 hhodinami
Načítání...