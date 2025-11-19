Už 143 zaměstnavatelů ohlásilo letos do října hromadné propouštění. O práci tímto způsobem přijde více než jedenáct tisíc lidí, o dva tisíce méně než loni. Firmám se ale i tak obtížně shánějí pracovníci pro zimní sezonu. Personalisté uvádějí, že za to může větší nabídka sezonních prací a malá ochota Čechů dojíždět za prací. Pracovní trh přesto prochází změnou, podle generální ředitelky ManpowerGroup a prezidentky Asociace personalistů ČR Jaroslavy Rezlerové klesá počet pracovníků v průmyslu a naopak roste ve službách. Tento trend podle ní potrvá dalších deset až patnáct let. Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček (ODS) uvádí, že kvalifikovaní zaměstnanci na trhu nejsou. Firmám tak podle něj nezbývá než svým zaměstnancům zvýšit mzdy. Průzkum komory zjistil, že se k tomuto kroku chystá v příštím roce většina firem.
Firmy obtížně hledají pracovníky pro zimní sezonu
před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty