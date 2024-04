Firma chtěla bez povolení vyvézt do Pákistánu vrtné hlavice, soud jí uložil podmínku

Krajský soud v Brně v případu turnovské společnosti NRB - New Rock Bits uložil podmíněný trest. Firma chtěla vyvézt do Pákistánu bez povolení vrtné hlavice, které spadají do zboží takzvaného dvojího užití, šlo by je totiž použít i při výrobě jaderných zbraní. Firmu soud potrestal propadnutím věci, o dotyčné vrtné hlavice tak přišla, podmíněný trest soud uložil jednatelce ruského původu Irině Iščukové. Žena dříve vinu popřela, za pokus zločinu porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití jí hrozilo až osm let vězení. Rozhodnutí není pravomocné, obhájce ženy i zmocněnec firmy se odvolali.