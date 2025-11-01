Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje


Archeologové již týden pátrají po ostatcích obětí komunistického režimu na Ďáblickém hřbitově v Praze. Po odkrytí první ze čtyř vrstev však zjistili, že nejde o hledaný šachtový hrob číslo čtrnáct, ve kterém mají být pohřbeni tři zavraždění političtí vězni – Karel Sabela, Miloslav Jebavý a Vilém Sok. Archivní data nekorespondují s nalezenými ostatky a nový nález dokonce neodpovídá žádnému z dosud zmapovaných hrobů. Podle historiků je problém hlavně v nejasném číslovaní šachet. Experti teď proto řeší, jak postupovat dál. Další kroky by měl schválit pražský magistrát i vláda.

Stagnující německá ekonomika může být příležitostí pro české firmy. Podle agentury CzechTrade se teď o sousední zemi víc zajímají – zakládají nové pobočky nebo kupují tamní podniky. Řada tuzemských společností tam chce expandovat dlouhodobě.
Nemocnice nabízejí možnost sledovat své dítě v inkubátoru třeba i z domova. Podle lékařů jde o významnou pomoc pro rodiče předčasně narozených dětí. Speciálních kamer v porodnicích postupně přibývá. V týdnu jich instalovala dalších osm nemocnice v Ústí nad Labem. První dva měsíce zkušeností s takzvanou rodičovskou televizí mají třeba i v pražské porodnici U Apolináře.
Nastupující vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů chce ve sněmovně definitivně schválit návrh státního rozpočtu na příští rok 17. prosince a vyhnout se tak rozpočtovému provizoriu, řekl ČT pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO). O rozpočtu chce v novém sněmovním výboru jednat už 19. listopadu. Současná vláda by však musela návrh sněmovně poslat do dvou týdnů, což zatím není definitivní, přestože většina ministrů je pro.
V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Stane se tak, pokud tak rozhodne vláda, upřesnila později mluvčí lidovců Iva Petrusová.
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. O tom, kam v něm obsažené priority nasměřují Česko, v Událostech, komentářích debatovali nově zvolený poslanec Miroslav Ševčík (za SPD), europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09), ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, bývalý europoslanec Hynek Fajmon (ODS), ekonom a bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer a kněz Zbigniew Czendlik. Mimo to hosté v debatě moderované Danielem Takáčem probrali například také současný stav Evropy i vyhlídky do budoucna.
Záchranné stanice napříč Českem letos zatím přijaly přes pět tisíc ježků. Nejvíce jich lidé nosí právě na podzim, vyplývá z údajů Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Některé stanice ale upozorňují, že ne všechny ježky je potřeba zachraňovat. Počty zvířat v péči ochranářů každý rok stoupají. Podle stanic k tomu přispívá i větší osvěta na internetu a sociálních sítích.
Řidičům začíná povinnost mít zimní pneumatiky, a to v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Motoristé by podle odborníků měli přezout na zimní pneumatiky, jakmile teplota klesne pod sedm stupňů. Musí mít správné označení a vzorek nejméně čtyři milimetry. Na stav gum by měli dávat řidiči pozor i během cest v zahraničí, protože jim hrozí vysoké pokuty.
