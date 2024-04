Dopravní podniky lákají studenty i matky na rodičovské, chtějí tak vyřešit nedostatek řidičů

Řízení tramvaje jako studentská brigáda nebo přivýdělek na rodičovské dovolené. Dopravní podniky napříč Českem řeší nedostatek řidičů a hledají nové způsoby, jak přilákat zájemce. Studenty se snaží oslovit například Dopravní podnik města Brna. Do jeho letního kurzu na řízení tramvaje se jich zatím přihlásilo jedenáct. V Ostravě zase cílí na maminky. Nejtěžší je podle dopravních podniků sehnat řidiče trolejbusů. Nové posily proto lákají i na různé benefity, nejčastěji náborové příspěvky.

Pětadvacetiletý Lukáš Kučera, student Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, jezdí tramvají třikrát do týdne. „Mám mezi dvanácti až šestnácti službami v měsíci. Ta práce mě baví moc. Od malička jsem se zajímal o hromadnou dopravu,“ říká Kučera. Původně měl i jiné brigády, ty ale na začátku roku opustil a pro dopravní podnik teď jezdí na zkrácený úvazek.

Stejně jako Kučera pracuje pro brněnský dopravní podnik dalších 23 vysokoškoláků. Během roku v Brně pořádají celkem třináct kurzů, jeden z nich i o prázdninách, tedy od července do srpna. Právě o něj studenti stojí nejvíce. „Oproti ostatním kurzům během roku o něj mají větší zájem studenti vysokých škol, kteří si o prázdninách udělají řidičské oprávnění a od září pak profesi vykonávají,“ vysvětluje generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miloš Havránek. Zatím se jich do kurzu přihlásilo jedenáct, ale další možná ještě přibydou. Přihlášky je totiž možné podávat až do května.

V Brně aktuálně chybí kolem padesáti řidičů. Podle mluvčí DPMB Hany Tomaštíkové ale byly poslední vypsané kurzy plné. Řidiče hledají i jinde – v Praze, Českých Budějovicích, nebo třeba v Ostravě.