Dětem v těžké situaci má pomoci nový zákon

Právě na prevenci se zaměřila základní škola v Milovicích. Do systému zavedla například koordinátora mezioborové spolupráce, ale také celý pedagogický sbor vyškolila pro práci s traumatem dětí. Ve třídách jich podle ředitelky Lady Flachsové přibývá. Koordinátor proto spolupracuje se školní sociální pracovnicí, která chodí přímo do rodin i na úřady. „Vytipovávají rodiny, které bych řekla, že potřebují intenzivní pomoc a pomoc hned. V současné době se potýkáme s tím, že děti nechodí do školy,“ popsala ředitelka.

S preventivními kroky počítá také chystaný zákon. Změnit by měl systém financování, který se zaměří i na rozvoj nových služeb. „Chybí takové služby, které by přišly za nimi do jejich vlastního sociálního prostředí. Ten nový zákon by měl zavést třeba takzvané terénní chůvy nebo sdílenou pěstounskou péči,“ uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jde o to, aby vůbec nemuselo docházet ke složitým kolizním situacím nebo k odebírání dětí z rodin. Zákon by mohl na podzim zamířit do sněmovny.