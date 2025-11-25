ČTÚ zřejmě začne dohlížet na používání AI v Česku


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) bude pravděpodobně od poloviny příštího roku dohlížet na používání umělé inteligence v Česku. Vytvoří samostatné oddělení pro AI dozor, které se bude řídit chystaným zákonem o AI. Norma je po připomínkovém řízení. Na setkání s novináři to uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Vedle telekomunikačního úřadu budou na dodržování zákona dohlížet i další veřejné instituce.

Zákon o AI vychází z evropské směrnice AI Act. Nová úprava si klade za cíl především ochranu uživatelů, podporu inovací, technologických firem a důvěru v digitální technologie.

Úřad by se měl stát podle koordinátorky dozoru nad AI Ivany Kudláčkové garantem odpovědného a férového využívání AI v Česku. Zároveň má vysvětlovat, informovat a chránit veřejnost a kontrolovat dodržování pravidel v případě vysoce rizikových systémů.

Vedle ČTÚ budou na dodržování zákona dohlížet i další instituce. Česká národní banka bude mít na starosti dozor nad vysoce rizikovými systémy používané finančním sektorem a Úřad na ochranu osobních údajů bude mít na starosti otázky zpracování osobních údajů v rámci AI systémů. Koordinátorem zavádění zákona bude ministerstvo průmyslu a obchodu, další úkoly vyplynou pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českou agenturu pro standardizaci.

Vláda se chce ucházet o vybudování české AI Gigafactory
Ilustrační foto

Evropská směrnice o AI byla přijata v srpnu 2024. Od února 2025 podle ní platí zákaz některých praktik, například systémů biometrické kategorizace, predikce trestné činnosti nebo rozpoznávání emocí.

Vláda Petra Fialy (ODS) v květnu 2025 navrhla, aby se ČTÚ stal dozorovým orgánem, jak předpokládá AI Act. Navrhovaný český zákon o AI, který adaptuje AI Act do českého právního řádu, uděluje ČTÚ pravomoci nad kontrolami poskytovatelů AI systémů, ukládat jim opatření, přijímat stížnosti na konkrétní systémy AI nebo udílet sankce za neplnění AI Actu. ČTÚ by se také měl stát jednotným kontaktním místem.

Výběr redakce

Rusko útočilo na Kyjev. Cílilo na „vše, co zabezpečuje normální život“

Rusko útočilo na Kyjev. Cílilo na „vše, co zabezpečuje normální život“

04:55Aktualizovánopřed 12 mminutami
Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

Stejnopohlavní manželství z členské země musí uznávat celá EU

10:42Aktualizovánopřed 28 mminutami
V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté

V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté

11:08Aktualizovánopřed 58 mminutami
V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rumunsko kvůli dronům vyslalo stíhačky, Moldavsko evakuovalo vesnici

Rumunsko kvůli dronům vyslalo stíhačky, Moldavsko evakuovalo vesnici

11:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zelenskyj by se tento týden mohl setkat s Trumpem

Zelenskyj by se tento týden mohl setkat s Trumpem

před 2 hhodinami
Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

09:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Reportéři ČT zmapovali, kdo do Česka pašuje psy z Balkánu

Reportéři ČT zmapovali, kdo do Česka pašuje psy z Balkánu

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ČTÚ zřejmě začne dohlížet na používání AI v Česku

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) bude pravděpodobně od poloviny příštího roku dohlížet na používání umělé inteligence v Česku. Vytvoří samostatné oddělení pro AI dozor, které se bude řídit chystaným zákonem o AI. Norma je po připomínkovém řízení. Na setkání s novináři to uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Vedle telekomunikačního úřadu budou na dodržování zákona dohlížet i další veřejné instituce.
před 9 mminutami

HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a v Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Uvedly to Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina avizovala už dříve.
před 10 mminutami

V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují od úterního rána na několika místech v Praze. Dorazili i do sídla Správy železnic. Podle serveru Odkryto.cz se kauza týká stavebních zakázek na železnici za stovky milionů korun. Konkrétně jde podle webu mimo jiné o zakázky na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně. Podle státního zástupce zatím nebyl nikdo zadržen ani obviněn.
11:08Aktualizovánopřed 58 mminutami

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka

Každoroční velitelské shromáždění, na němž vedení armády probírá priority na příští rok, zahájil úvodním projevem náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ten poznamenal, že v české armádě ani společnosti stále není dostatečný pocit urgence. Příprava na válku je podle něj kontinuální a nikdy nekončící proces. S tím, že ve společnosti není dostatečný pocit urgence, souhlasil i prezident Petr Pavel. Projev přednesla také ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS).
09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Agrofert koupil firmu, která má v Rotterdamu terminál čpavku

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V., která vlastní dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a také platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě. Agrofert o tom informoval na svém webu. Čpavek je důležitou surovinou při výrobě hnojiv.
před 2 hhodinami

Čeští vědci spustili první globální systém monitoringu sucha

První globální systém monitoringu a předpovědi výskytu sucha a jeho dopadů spustili čeští vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe společně s kolegy z amerického Národního centra pro zmírňování dopadů sucha.
před 3 hhodinami

Nošovickou Hyundai čeká další odstávka

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku nebude v pondělí 1. prosince vyrábět. Informaci, kterou na webu zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. V posledních měsících se výroba ve slezském závodě zastavuje některé pracovní dny každý měsíc, například v listopadu se nevyrábělo dva dny. Důvod odstávek je podle mluvčího stále stejný – nižší poptávka po autech.
před 3 hhodinami

Protidrogovým koordinátorem by mohl být exprimátor Bém, píší Seznam Zprávy

Národním protidrogovým koordinátorem by se mohl stát bývalý pražský primátor Pavel Bém, který v podobné pozici už v minulosti působil. Server Seznam Zprávy napsal, že Bém dostal od týmu pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO) nabídku. Bém potvrdil, že o ní vážně uvažuje.
před 4 hhodinami
Načítání...