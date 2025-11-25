ČTÚ zřejmě začne dohlížet na používání AI v Česku

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) bude pravděpodobně od poloviny příštího roku dohlížet na používání umělé inteligence v Česku. Vytvoří samostatné oddělení pro AI dozor, které se bude řídit chystaným zákonem o AI. Norma je po připomínkovém řízení. Na setkání s novináři to uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Vedle telekomunikačního úřadu budou na dodržování zákona dohlížet i další veřejné instituce.
Zákon o AI vychází z evropské směrnice AI Act. Nová úprava si klade za cíl především ochranu uživatelů, podporu inovací, technologických firem a důvěru v digitální technologie.
Úřad by se měl stát podle koordinátorky dozoru nad AI Ivany Kudláčkové garantem odpovědného a férového využívání AI v Česku. Zároveň má vysvětlovat, informovat a chránit veřejnost a kontrolovat dodržování pravidel v případě vysoce rizikových systémů.
Vedle ČTÚ budou na dodržování zákona dohlížet i další instituce. Česká národní banka bude mít na starosti dozor nad vysoce rizikovými systémy používané finančním sektorem a Úřad na ochranu osobních údajů bude mít na starosti otázky zpracování osobních údajů v rámci AI systémů. Koordinátorem zavádění zákona bude ministerstvo průmyslu a obchodu, další úkoly vyplynou pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českou agenturu pro standardizaci.
Evropská směrnice o AI byla přijata v srpnu 2024. Od února 2025 podle ní platí zákaz některých praktik, například systémů biometrické kategorizace, predikce trestné činnosti nebo rozpoznávání emocí.
Vláda Petra Fialy (ODS) v květnu 2025 navrhla, aby se ČTÚ stal dozorovým orgánem, jak předpokládá AI Act. Navrhovaný český zákon o AI, který adaptuje AI Act do českého právního řádu, uděluje ČTÚ pravomoci nad kontrolami poskytovatelů AI systémů, ukládat jim opatření, přijímat stížnosti na konkrétní systémy AI nebo udílet sankce za neplnění AI Actu. ČTÚ by se také měl stát jednotným kontaktním místem.