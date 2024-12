„Člověk se cítil jako venku,“ míní odsouzená účinkující ve vězeňském muzikálu

„Je hezké, že spousta z nás konečně něco dotáhla do konce,“ pochvalovala si odsouzená Simona z Věznice Světlá nad Sázavou. „Člověk se při tom muzikálu chvíli cítil, jako by byl opět venku. Zase normálně a hezky, (jinak) než je tady zvyklý,“ dodala.

„Líbilo se mi, že pan Prokeš se s nimi vůbec nemazal, že s nimi nepracoval tak, jako by to byli amatéři, ale naopak velcí profesionálové. Oni ho respektovali, šli s ním a snažili se to udělat co nejlépe,“ dodala Surovcová.

Režisér Zdeněk Prokeš jezdil do Příbrami a Světlé nad Sázavou zhruba půl roku. „Taky jsem jim říkal, že nechci, aby na zkoušky tahali své vězeňské problémy,“ prohlásil Prokeš. „Uvědomil jsem si, že to (vězeňské) prostředí je pro ně opravdu velmi stresující,“ přiznal.

„Najednou jim někdo říkal, jak mají propnout nohu, jakým způsobem mají tančit, jak se mají někde postavit,“ přiblížil vedoucí oddělení výkonu trestu Věznice Příbram Vladimír Rampas.

„Náhle to pro ně bylo, že je někdo úkoluje až nad rámec. Opravdu byly chvíle, kdy říkali: ‚My už tady nebudeme. Já už to dělat nechci. Je to přísné.‘ Snažili jsme se režiséra mírnit, ale on tvrdohlavě říkal: ‚Ne, jinak z toho nic nebude,‘“ popsal průběh zkoušek Rampas.

Projekty ve věznicích

Kulturní i sociální projekty ve věznicích vznikají, ale propojení ženského a mužského zařízení bylo podle vedení obou káznic ojedinělé. „Je to důležité, ženy i muži se dostávají do výkonu trestu často z nefunkčních rodin. To znamená, že nezažili nic hezkého,“ míní ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Monika Myšičková.

„Předpokládáme, že by se mohlo u nich stát, že v případě, že budou chtít páchat trestnou činnost, tak si na to třeba vzpomenou a odradí je to od toho,“ podotkl ředitel Věznice Příbram Petr Červený.