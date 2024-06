ČEZ zúžil výběr společností na stavbu modulárního reaktoru

Společnost ČEZ zúžila výběr subjektů, které by mohly stavět první modulární reaktor v Česku. Původně spolupracovala se sedmi firmami, nyní okruh omezila na čtyři. Vítěznou firmu chce vybrat do konce letošního roku. Polostátní společnost plánuje první z reaktorů postavit v polovině třicátých let v Temelíně. Další by pak mohly vyrůst v bývalých uhelných lokalitách. Do roku 2050 chce vláda v Česku postavit mezi šesti a deseti zařízeními o celkovém výkonu tři gigawatty.