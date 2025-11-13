Českou cenu za architekturu letos získal dětský hospic Dům pro Julii. Jeho autory jsou Tomáš Págo, Milan Joja a Karel Kubza z ateliéru Čtyřstěn architekti a krajinářský architekt Marek Holán. Vítěze ve čtvrtek vyhlásili zástupci České komory architektů, která soutěž pořádá. Společně s hlavním vítězem porota ocenila i pět realizací titulem Finalista a další dvě Cenou Aleny Šrámkové a čestným uznáním. Šest projektů získalo cenu partnerů.
Řešení střetu zájmů oznámím těsně před jmenováním premiérem, avizoval Babiš
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně předtím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl novinářům ve čtvrtek večer po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích. Lídři stran také uvedli, že neplánují upravovat své programové prohlášení podle požadavků prezidenta.
Českou cenu za architekturu získal dětský hospic Dům pro Julii
Na Nymbursku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu, z toho třetí v tomto týdnu, je v chovu kachen firmy Perena v Nouzově na Nymbursku. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 tam byla potvrzena ve čtvrtek. V chovu je přes dva tisíce kusů šestitýdenních kachen. Kdy se začne s likvidací zbývající drůbeže, zatím není jasné, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.
Na řadě stanic v Česku padaly teplotní rekordy
Kvůli silné inverzi ve čtvrtek na řadě stanic zejména na Šumavě či v závětří Jeseníků padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Kašperských Horách na Klatovsku, kde naměřili 20,6 stupně Celsia, jen o desetinu stupně méně hlásila stanice Pohoří na Šumavě v Novohradských horách. Český hydrometeorologický ústav to ve čtvrtek večer uvedl na sociální síti.
Břeclavský soud rehabilitoval rakouského rybáře zastřeleného za komunismu
Břeclavský soud po téměř sedmdesáti letech rehabilitoval rakouského rybáře Karla Benedika. V srpnu 1956 spolu s Walterem Wawrou rybařili u soutoku Kyjovky a Dyje a o šedesát metrů překročili hranici. Českoslovenští pohraničníci je oba zastřelili. Komunisté jejich smrt rodinám tajili až do sametové revoluce. Wawru soud rehabilitoval loni.
Je otázkou, kolik dalších podmínek bude prezident pro Babiše mít, říká Vondráček
Prezident Petr Pavel, který po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi požaduje, aby veřejnosti vysvětlil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů ještě před svým jmenováním premiérem, by měl podle Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) Babiše jmenovat už nyní. „Pak by mu začala běžet třicetidenní lhůta, během níž by musel střet zájmů vysvětlit,“ uvedl Vondráček v pořadu Interview ČT24, který moderoval Daniel Takáč. Podle Vondráčka by prezident mohl, pokud by zjistil, že ho Babiš „obelstil“, klást překážky při jmenování ministrů. Dodal také, že způsob, jakým chce Babiš střet zájmů vyřešit, zná, avšak otázkou podle něj zůstává, kolik dalších podmínek bude prezident mít.
Ostravská osada Bedřiška čelí demolici. Zastal se jí prezident
Příznivci někdejší hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek na několik hodin obsadili jeden z domů určených k demolici. Situaci na místě monitorovala policie. Aktivisté nakonec vpodvečer objekt sami opustili. S žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie ve středu obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Pavel ocenil jedinečnost místa, současné bourání domků jej prý mrzí.
Sněmovní bezpečnostní výbor překvapivě nezvolil svým dočasným předsedou Žáčka
Pavel Žáček (ODS) nebyl ani na druhý pokus znovu zvolen šéfem sněmovního bezpečnostního výboru, i když byl jediným kandidátem a podle dohod poslaneckých frakcí náleží vedení výboru ODS. Bezpečnostní výbor se tak stal jediným z těchto orgánů sněmovny, který v tomto týdnu svého předsedu nezvolil. Komora bude volbu předsedů výborů potvrzovat v pátek. Bez nového vedení je zatím jen výbor pro evropské záležitosti, který sněmovna v pátek teprve naplní. Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů nenabídla ani jedno místo ve vedení komory a jejích výborů Pirátům.
