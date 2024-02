Česko zatím Spojeným státům nevydá Inda obviněného ze spiknutí s cílem vraždit

Česko zatím nevydá do Spojených států indického občana Nikhila Guptu viněného za oceánem ze spiknutí s cílem vraždit. Ústavní soud (ÚS) odložil vykonatelnost rozhodnutí o vydání do doby, než rozhodne o mužově stížnosti. Ta směřuje vůči usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost Guptova vydání, a Vrchního soudu v Praze, který rozhodnutí potvrdil.

„Odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí nebrání žádný důležitý veřejný zájem,“ konstatoval Ústavní soud. Naopak výkon rozhodnutí by pro Guptu byl významným zásahem. „ÚS přihlédl zejména k tomu, že vydání stěžovatele k trestnímu stíhání do Spojených států amerických by bylo nevratným krokem, jehož faktické dopady by nemohlo zvrátit ani případné věcné vyhovění ústavní stížnosti,“ stojí v usnesení.

O Guptově obvinění loni informovala newyorská prokuratura, podle níž bylo cílem spiknutí zavraždit v New Yorku vůdce sikhských separatistů. Obviněnému hrozí až dvacet let vězení. Byl zadržen na pražském letišti loni na konci června.

Trudeau nařkl Indii ze zapojení do vraždy představitele Sikhů. Dillí varuje občany před cestou do Kanady

Ústavní soud zdůraznil, že odkladem vykonatelnosti nijak nepředjímá, jak rozhodne o stížnosti samotné, která podle mluvčí soudu Kamily Abbasi ke čtvrtku zůstává nevyřízená.

Spletli si mě, hájí se Gupta

Gupta byl zadržen loni v červnu v Praze na základě americko-české extradiční smlouvy. Server Seznam Zprávy v lednu informoval, že pražský vrchní soud s vydáním do USA souhlasil. Pro vydání je potřebný ještě souhlas ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Nyní je podle serveru Gupta v pražské pankrácké věznici.

Guptovi hrozí za čin, z něhož je obviněn, až dvacet let vězení. Po příletu do Česka odmítl, že je zapleten do něčeho, co stojí v obvinění. Podle serveru Gupta tvrdí, že si ho americká policie s někým spletla. „Po rozhovoru se svým obhájcem jsem zjistil, že nejsem stejnou osobou, po které USA pátrá,“ napsal dříve Gupta do dopisu, který poslal Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Při výslechu v Česku se Gupta bránil i tím, že sto tisíc dolarů, které měl za vraždu zaplatit, ani nemá. Prvoinstanční pražský městský soud ale na konci listopadu uvedl, že extradiční materiály jsou úplné a identifikace Gupty je jednoznačná.