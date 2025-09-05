Šikanu považuje část lidí za normu, zaznělo v 90' ČT24. Varuje před ní snímek Brácha

Šikanu zažívají děti bezmála na polovině základních a středních škol. Nejde přitom jen o fyzické ubližování, jak ji někteří chápou, ale také o psychické trýznění. V pořadu 90' ČT24 o ní hovořili ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání MŠMT Michal Černý, speciální pedagog Zdeněk Martínek, režisér Filip Špinka a Martina Marková, jejíž bratr ve čtrnácti letech spáchal sebevraždu, protože se stal terčem šikany. Právě na motivy jeho tragického příběhu vznikl Špinkův film Brácha, který o šikaně pojednává. Podle Martínka ji přitom jako normu chování vnímá značná část populace. Nabádá, aby ji učitelé neřešili konfrontací agresora s obětí či jejich rodičů. Podle Markové je důležitým krokem především vnímání okolí.
