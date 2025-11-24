Bývalý předseda komunistů Filip se musí omluvit Milionu chvilek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dle pravomocného verdiktu pražského vrchního soudu se bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip musí omluvit spolku Milion chvilek pro demokracii za to, že jej spojil s kybernetickým útokem na nemocnici.

Spolek původně omluvy nedosáhl, podle nové judikatury má ale nárok na zadostiučinění za zásah do dobré pověsti i právnická osoba.

„Jde o střet dvou základních práv – práva na svobodu projevu a práva na ochranu pověsti,“ řekl předseda odvolacího senátu Jiří Čurda s tím, že Filipovo nepravdivé tvrzení přesáhlo přípustnou míru. Politik se bude muset spolku omluvit dopisem do jednoho měsíce od právní moci rozsudku. Součástí rozhodnutí je i povinnost uhradit spolku náklady soudního řízení, přičemž výši částky soud teprve vyčíslí v písemném odůvodnění verdiktu.

Žádný z aktérů sporu se odvolacího zasedání nezúčastnil. Filip v minulosti argumentoval tím, že z jeho vyjádření ani nevyplývá, že by v souvislosti s kyberútokem hovořil právě o Milionu chvilek, a také tím, že spolek dobrou pověst nemá. Zpochybňoval také přepis svého mluveného projevu, v němž sporný výrok zazněl. Komunistova advokátka Barbora Vlachová nyní neúspěšně požadovala vrácení věci k novému projednání u pražského městského soudu.

ÚS: Právnické osoby mohou žádat zadostiučinění za zásah do dobré pověsti
Ústavní soud

Filipovy výroky zazněly v prosinci 2019 na zasedání ústředního výboru KSČM. Tehdejší místopředseda dolní komory parlamentu řekl, že ti, kteří usilují o český Majdan, o státní převrat, nabírají sílu. Zmínil rozsáhlou demonstraci na Letné, kterou předtím v létě organizoval právě Milion chvilek. „Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ řekl Filip.

Spolek proto na Filipa i na KSČM podal žalobu na ochranu dobré pověsti. Pražský městský soud v září 2020 rozhodl, že Filip se má omluvit, protože tak závažné obvinění nelze pronést bez důkazů. Čurdův odvolací senát ale následně v roce 2022 rozhodl opačně a omluvu nepřiznal. Vyšel z tehdejšího nového výkladu Nejvyššího soudu, podle nějž se omluvy či odškodnění za zásah do dobré pověsti nemohly domáhat právnické osoby, tedy třeba firmy nebo spolky. Ústavní soud se ale v únoru 2025 spolku zastal a vrátil spor vrchnímu soudu.

Výběr redakce

Šéf ukrajinského parlamentu trvá na členství Ukrajiny v NATO

Šéf ukrajinského parlamentu trvá na členství Ukrajiny v NATO

11:14Aktualizovánopřed 19 mminutami
Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

08:33Aktualizovánopřed 20 mminutami
Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

12:18Aktualizovánopřed 27 mminutami
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

07:54Aktualizovánopřed 30 mminutami
Na letišti v Brně hořel hangár

Na letišti v Brně hořel hangár

07:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

Před 35 lety začal stát vracet znárodněný majetek

před 5 hhodinami
Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

Vejce zřejmě zdraží, chovatelé nestíhají reagovat na zákaz klecových chovů

před 6 hhodinami
Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží

Praha finišuje s rekonstrukcí stanic metra, některé termíny však nedodrží

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

Sněmovní rozpočtový výbor v pondělí hlasy vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů doporučil, aby dolní komora vrátila návrh státního rozpočtu k přepracování končící vládě. Kabinet by v něm měl mimo jiné přepracovat příjmy rozpočtu podle listopadové makroekonomické predikce. Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v reakci sdělil, že počínání budoucí vládní koalice kolem návrhu rozpočtu znamená zvyšování deficitu a rozhazování peněz.
08:33Aktualizovánopřed 20 mminutami

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě přijal polskou hlavu státu Karola Nawrockého. Hovořili o ruské agresi proti Ukrajině i spolupráci v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO). Podle Pavla oba prezidenti sdílí pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu pro bezpečnost Evropy. Nawrocki dorazil do Česka na svou první návštěvu po nástupu do funkce, prezidenta na cestě doprovází manželka Marta.
12:18Aktualizovánopřed 27 mminutami

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevují se komplikace na silnicích a dálnicích. Dálnici D5 opakovaně uzavřely dopravní nehody a dálnice D1 je podle policie namrzlá a došlo na ní k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
07:54Aktualizovánopřed 30 mminutami

Bývalý předseda komunistů Filip se musí omluvit Milionu chvilek

Dle pravomocného verdiktu pražského vrchního soudu se bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip musí omluvit spolku Milion chvilek pro demokracii za to, že jej spojil s kybernetickým útokem na nemocnici.
před 1 hhodinou

Žhář ze Zlína půjde před soud, hrozí mu i výjimečný trest

Státní zástupce obžaloval muže, který dle policie letos v lednu úmyslně zapálil bar ve Zlíně. Žalobce ho viní z pokusu o vraždu a těžké ublížení na zdraví a z poškození cizí věci. České televizi to sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma. Při požáru utrpěl zranění jeden člověk a škoda byla vyčíslena na 250 tisíc korun. V případě odsouzení hrozí muži až dvacet let za mřížemi, případně i výjimečný trest.
před 2 hhodinami

Na letišti v Brně hořel hangár

V areálu letiště v Brně-Tuřanech v pondělí ráno hořelo v hangáru, kde se opravují letadla. Požár se hasičům již podařilo zlikvidovat, obešel se bez zranění. Škoda podle nich dosáhne desítek milionů korun.
07:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Likvidace státních podniků trvá i víc než dvacet let, zjistil NKÚ

Likvidace státních podniků v působnosti ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva zemědělství (MZe) trvají i víc než dvacet let. Ve většině případů za to můžou okolnosti, které likvidátor nebo zakladatel nemohou ovlivnit, jako jsou třeba soudní spory. V jednom z prověřovaných případů však přispěla k prodlení nečinnost jeho vedení, informoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).
08:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o plánu na ukončení ruské války na Ukrajině

Události, komentáře týdne probrali americko-ruský návrh na ukončení ruské války na Ukrajině a nedělní jednání amerických, ukrajinských a evropských zástupců v Ženevě. Diskuse se zaměřila také na střet zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v případě jmenování premiérem a postoj prezidenta Petra Pavla k dané záležitosti. Svůj komentář hosté přidali také ke kontroverzím ohledně české olympijské kolekce pro zimní olympiádu v Itálii. Pozvání přijali komentátor, publicista a člen Rady ČT Jefim Fištejn, komentátor z Lidových novin Petr Kamberský, hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová a hudebník Rudy Linka. Pořadem provázela Jana Fabiánová.
před 3 hhodinami
Načítání...