Bývalý předseda komunistů Filip se musí omluvit Milionu chvilek

Dle pravomocného verdiktu pražského vrchního soudu se bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip musí omluvit spolku Milion chvilek pro demokracii za to, že jej spojil s kybernetickým útokem na nemocnici.
Spolek původně omluvy nedosáhl, podle nové judikatury má ale nárok na zadostiučinění za zásah do dobré pověsti i právnická osoba.
„Jde o střet dvou základních práv – práva na svobodu projevu a práva na ochranu pověsti,“ řekl předseda odvolacího senátu Jiří Čurda s tím, že Filipovo nepravdivé tvrzení přesáhlo přípustnou míru. Politik se bude muset spolku omluvit dopisem do jednoho měsíce od právní moci rozsudku. Součástí rozhodnutí je i povinnost uhradit spolku náklady soudního řízení, přičemž výši částky soud teprve vyčíslí v písemném odůvodnění verdiktu.
Žádný z aktérů sporu se odvolacího zasedání nezúčastnil. Filip v minulosti argumentoval tím, že z jeho vyjádření ani nevyplývá, že by v souvislosti s kyberútokem hovořil právě o Milionu chvilek, a také tím, že spolek dobrou pověst nemá. Zpochybňoval také přepis svého mluveného projevu, v němž sporný výrok zazněl. Komunistova advokátka Barbora Vlachová nyní neúspěšně požadovala vrácení věci k novému projednání u pražského městského soudu.
Filipovy výroky zazněly v prosinci 2019 na zasedání ústředního výboru KSČM. Tehdejší místopředseda dolní komory parlamentu řekl, že ti, kteří usilují o český Majdan, o státní převrat, nabírají sílu. Zmínil rozsáhlou demonstraci na Letné, kterou předtím v létě organizoval právě Milion chvilek. „Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ řekl Filip.
Spolek proto na Filipa i na KSČM podal žalobu na ochranu dobré pověsti. Pražský městský soud v září 2020 rozhodl, že Filip se má omluvit, protože tak závažné obvinění nelze pronést bez důkazů. Čurdův odvolací senát ale následně v roce 2022 rozhodl opačně a omluvu nepřiznal. Vyšel z tehdejšího nového výkladu Nejvyššího soudu, podle nějž se omluvy či odškodnění za zásah do dobré pověsti nemohly domáhat právnické osoby, tedy třeba firmy nebo spolky. Ústavní soud se ale v únoru 2025 spolku zastal a vrátil spor vrchnímu soudu.