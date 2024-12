Brněnští policisté převzali ocenění za pohotové zásahy

Uniformu už pětadvacet let obléká také Petr Čermák. K brněnským strážníkům nastoupil už ve třiadvaceti letech.

„Vnímáme to jako výjimečnou věc, protože vás to i osobně naplní. Kdo by tvrdil, že ne, tak kecá,“ říká s úsměvem o podobných akcích Čermák, který slouží jako vedoucí pořádkové jednotky brněnské městské policie. Za své zásahy si oba muži převzali medaile. Stejně jako dalších patnáct strážníků je nominovali kolegové.