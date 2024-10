Blažek slíbil růst platů části personálu státních zastupitelství

Částka ušetřená z nižšího růstu platů soudců a státních zástupců se rozdělí mezi administrativní pracovníky

Vláda minulý týden rozhodla, že platy soudců a státních zástupců se příští rok zvýší o 6,95 procenta namísto původně plánovaných 13,7 procenta. Ušetřenou částku, kterou vyčíslila až na sedm set milionů korun, hodlá využít na platy administrativních pracovníků v justici.

Blažek ve středu novinářům řekl, že to, jak by tyto peníze rozdělil, je zatím předčasné řešit. „O tom budu uvažovat až tehdy, až se schválí zákon o platech ústavních činitelů tak, jak byl navržený vládou,“ uvedl.

Předsedkyně stávkového výboru zaměstnanců pražských státních zastupitelství Iva Jurová se k vyjádření vlády zatím staví skepticky. „V důvodové zprávě k plánované novele není uvedeno, že by se předmětné finanční prostředky měly vyčlenit či převést na platy administrativy a v jaké výši,“ vzkázala počátkem týdne.

„Pokud by bylo tvrzení pravdivé, pak bychom byli rádi, ale i tak není zřejmé, zda by toto vedlo k řešení dalších otázek, zejména otázky týkající se změny zařazení pracovníků státních zastupitelství do tabulek dle skutečného výkonu práce,“ dodala. Vysvětlila, že nyní zaměstnanci nastupují do sedmé platové třídy a růst do vyšší třídy v podstatě není možný.