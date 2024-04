Blažek podal trestní oznámení kvůli možné korupci na resortním insolvenčním odboru

Blažek se za Stanislava několikrát postavil, nakonec ale trestní oznámení podal. „Trestní oznámení bylo, jak pan ministr avizoval, podáno,“ potvrdil mluvčí ministerstva.

Pro podání trestního oznámení se Blažek rozhodl poté, co mu to doporučil šéf protikorupčního odboru ministerstva Jiří Kapras. „Považuji za prokázané, že některá z osob podílejících se na organizaci zkoušek insolvenčních správců v inkriminované době poskytla přinejmenším v jednom případě předem a v rozporu se zákonem zadání neveřejné případové studie uchazeči, a to včetně vzorového řešení,“ uvedl Kapras v usnesení.

Kapras prováděl šetření na základě podnětu aktuálního ředitele insolvenčního odboru Jana Benýška. Ten jako první poukázal na možnou manipulaci u zkoušek insolvenčních správců.

Trestní oznámení směřuje na neznámého pachatele. Kapras sice potvrdil, že k manipulaci zkoušek insolvečních správců docházelo, uvedl ale, že sám nemůže zjistit, kdo byl přímým pachatelem. A tedy ani jestli se protiprávního jednání dopouštěl Antonín Stanislav, který byl v inkriminované době ředitelem odboru. To bude nyní zkoumat policie.