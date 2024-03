Blažkův náměstek Stanislav rezignoval, byl spojen s několika kauzami

Jeden ze dvou politických náměstků ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS) k 1. březnu rezignoval. Oznámil to na síti X. Důvodem je podle něj „mediální tlak a lynč“. Jeho jméno se mimo jiné objevovalo v souvislosti s kauzou úředníka Jana Benýška, který oznámil možné protiprávní jednání ministerského insolvenčního odboru z období, kdy tomuto útvaru šéfoval právě Stanislav. Seznam Zprávy také loni zveřejnily sérii zpráv, v nichž kritizovaly Stanislavovu činnost na postu ředitele Domova sociální péče v Tmavém Dole na Trutnovsku.

Na začátku února Stanislav požádal o několikaměsíční neplacené volno, oficiálně z rodinných důvodů. „Po měsíci neplaceného volna, jsem zkontaktoval pana ministra (Pavla Blažka) a sdělil mu, že i přes zodpovědnost vůči rozpracované práci a agendě ministerstva spravedlnosti, nemohu funkci vykonávat, aniž by cílenými útoky a tlaky redaktorů netrpěla má rodina a dobré jméno ministerstva,“ uvedl Stanislav. Jeho povinnosti po odchodu na neplacené volno převzal vrchní ředitel legislativní sekce Michal Franěk.

Podle Stanislava byl v posledním půlroce nepřetržitě veden „mediální tlak a lynč“ na jeho profesní a později hlavně rodinný život. „Vyústil v to, že jsem byl nucen odejít na neplacené volno z důvodu ochrany zdraví své manželky a především svého dvouletého syna před gradujícími bezohlednými útoky,“ napsal. Obvinil redaktory Seznam Zpráv, že nerespektovali soukromí jeho rodiny. „Seznam Zprávy však o Stanislavově ženě a dítěti nepsaly. Opakovaně je ve svých prohlášeních zmiňoval pouze Stanislav,“ reagoval server.

Benýšek v oznámení varoval před snahou ministerstva ovládnout miliardový byznys s insolvencemi. Ministerstvo označilo tvrzení za absurdní, a to s odůvodněním, že insolvenční řízení jsou v kompetenci příslušných soudů. Vláda následně na návrh ministra zrušila Benýškovo místo. Blažek to zdůvodnil úsporami, Stanislava se opakovaně zastal. Na konci února server Seznam Zprávy uvedl, že Benýšek bude insolvenční odbor úřadu znovu řídit. Do funkce ho doporučila výběrová komise.