Neotřelým způsobem chce Centrum Locika přitáhnout pozornost k dětem, které zažívají násilí ve vztazích s blízkými. Zorganizovalo proto takzvanou Bubnovačku, do níž se zapojily desítky škol a která získala i záštitu prezidenta Petra Pavla. Organizátoři chtějí podpořit společenskou diskuzi, protože týrané děti jsou často podle Lociky neviditelné. Přitom jen v loňském roce řešili sociální pracovníci 10 155 případů týrání, zneužívání a zanedbávání. Centrum také vydalo knihu Laskavé rodičovství, aby rodičům pomohlo zvládat náročné situace. Tělesné a ponižující tresty jsou už nepřijatelné i podle tuzemského práva. Novela občanského zákoníku nabývá účinnosti 1. ledna 2026. Za její porušení ale nehrozí sankce. Podle odborníků jde spíš o vyjádření postoje společnosti k jakémukoli násilí na dětech.
Akce Bubnovačka upozorňuje na týrání dětí
před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty