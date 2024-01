Advokát Hulmák se může stát ústavním soudcem, odsouhlasil Senát

Právník a vysokoškolský pedagog Hulmák působí jako advokát, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR i jako rozhodce zapsaný v seznamu ministerstva spravedlnosti. Přednáší na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí na katedře soukromého práva a civilního procesu. Věnuje se výuce občanského práva hmotného a procesního.

Hulmák se narodil 2. ledna 1975. Vystudoval právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2008 zde ukončil postgraduální studium, a to obhajobou práce Proces uzavírání smluv. Od roku 1998 se věnuje výuce občanského práva hmotného a procesního. Nejprve do roku 2011 na katedře soukromého práva a civilního procesu plzeňské právnické fakulty, poté přešel do Olomouce.

Působí také jako lektor pro Justiční akademii ČR a Justiční akademii SR. Dlouhodobě spolupracuje na projektech Grantové agentury ČR a Agentury pro podporu výzkumu a vývoje SR.

Jako advokát v minulosti působil v Advokátní kanceláři Havel & Partners (dříve Havel, Holásek & Partners). Podle obchodního rejstříku je dnes společníkem Akademie Havel & Partners s.r.o, která poskytuje specializované vzdělávací akce v aktuálních oblastech práva a managementu.

Po roce 2000 začal působit v pracovních komisích Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Jako člen Komise pro přípravu nového občanského zákoníku při ministerstvu spravedlnosti se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo.

Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, hlavním spoluautorem velkého komentáře k závazkové části občanského zákoníku, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem mnoha dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva.