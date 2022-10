Make Kaliningrad Czech again! – hlásají v posledních dnech příspěvky na sociálních sítích. Satira, která se dotýká ruské exklávy v Evropě, Kaliningradské oblasti, se na internetu objevila teprve před pár dny. A to poté, co Rusko anektovalo některá okupovaná ukrajinská území na základě nelegálních referend.