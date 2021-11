Uherskohradišťská teplárna má spalovat plyn i odpad, schválili zastupitelé

Opoziční zastupitel Jaroslav Ševčík navrhoval, aby teplárna po roce 2024 spalovala pouze plyn. „Spalovat odpad v našem městě a na tomto místě není nejvhodnější,“ míní Ševčík. Opoziční zastupitel Ivan Karpeles (ČSSD) upozornil na to, že v okolí teplárny je řada obytných domů. Při spalování odpadů se podle něj budou do ovzduší dostávat těžké kovy včetně rtuti nebo karcinogenní dioxiny. Nyní oblast v okolí teplárny sužuje prach z hnědouhelné skládky.

„Nikomu z nás není lhostejné, jaká je kvalita ovzduší v našem městě. Domnívám se, že doporučovaná varianta splňuje nejpřísnější kritéria právě na čistotu životního prostředí a zároveň to, s čím přichází, to znamená energetické využití odpadu, je pro naše město velmi strategickou záležitostí,“ řekl starosta Stanislav Blaha (ODS). Město podle něj bude mít díky podílu v CTZ vliv na cenu tepla i cenu za zpracování komunálního odpadu.

Podle jednatele CTZ Kamila Ondry varianta využívající kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO umožní teplárně nabízet dlouhodobě nejvýhodnější ceny tepla, které budou odolnější proti výkyvům ceny zemního plynu. „Neumím si představit, že bychom s vědomím toho, co se dnes na energetickém trhu děje, přestavěli teplárnu jen na zemní plyn,“ sdělil.

Konečnou variantu modernizace by měla schvalovat prosincová valná hromada firmy CTZ, ve které má většinový podíl společnost MVV Energie CZ. Jako podmínku pro schválení spalování plynu a odpadu schválili zastupitelé přihlášení ZEVO do jurisdikce zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

Podle zástupců Uherského Hradiště to znamená, že výstavba a provoz ZEVO by podléhaly nejpřísnějším požadavkům tohoto zákona na bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. Přihlásit ZEVO do IPPC požadovali i zástupci Čistého Hradiště.