Zlínské Příluky a průmyslová zóna se napojí na hlavní tah. Vznikne také odstavné parkoviště

Po nové mostní konstrukci by motoristé mohli jezdit již za rok. „Staveniště bylo předáno 1. listopadu. Začínáme už pracovat. Příští týden začneme zakládat most. Máme nasmlouvané dodávky materiálu, což je v dnešní době velmi obtížné,“ uvedl oblastní ředitel společnosti Strabag Adam Beneš.

Z hlavního tahu ze Zlína na Vizovice vznikne směrem do průmyslové zóny mostní konstrukce, která povede nad řekou Dřevnicí a železniční tratí. Ústit bude v nové okružní křižovatce, vznikne i záchytné parkoviště. Počítá se také s opravou navazujících komunikací. Původní most nahradí nová lávka pro pěší a lidi na kolech, propojí se tak páteřní cyklotrasa.

Záchytné parkoviště bude sloužit jako přestupný bod na veřejnou dopravu pro cestování dále do centra města. Kapacita parkoviště P+R bude přibližně 140 míst. „Půjde o první parkoviště P+R ve Zlíně. Další záchytná parkoviště na příjezdech do Zlína plánujeme,“ uvedl Čížek. Vzniknout by v budoucnu mohla pod zimním stadionem, v Malenovicích i ve směru od Fryštáku.

Více než polovinu nákladů pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a z evropských fondů. Podle ředitele zlínského pracoviště ŘSD Karla Chudárka se o nové dopravní napojení usilovalo asi dvacet let. „Velmi se také zlepší průjezdnost přílucké křižovatky, která bude z hlediska dopravy jednodušší, plynulejší a snad bez kolon,“ uvedl Chudárek.