Nejdřív měli postavit parkoviště a teprve potom zvýšit ceny, zlobí se řidiči ve Zlíně

Zlínští řidiči si od října připlatí za parkování v centru města, které délkou překročí hodinu. Cena se zvýšila o desítky korun. Kdo se zdrží déle než dvě hodiny, tak na některých místech zaplatí ještě víc: od 80 do 120 korun za každou započatou hodinu.

Rozdíl je v centru města znát na první pohled. Na parkovištích, na kterých ještě v září příliš volných míst nebývalo, jich teď je víc než dost. Někteří lidé ale do centra třeba kvůli zdraví svých blízkých autem musí, tak jako důchodce Pavel Janíček. Ani jemu se změna nelíbí. „Snad mělo být napřed udělané záchytné parkoviště a teprve se měly zvedat ceny. Bylo by to logické,“ řekl. Právě tento argument je v ulicích Zlína teď slyšet nejvíc.

Počet přestupků se zvýšil

Strážníci zatím museli nejčastěji řešit stížnosti kvůli parkování v ulici Sadová, kterou využívají i návštěvníci divadla. „Lidí jezdí sem a my jako rezidenti pak nemáme možnost zaparkovat,“ stěžuje si obyvatel Sadové Dušan Tichý. Strážníci slibují, že od pátku budou do ulice častěji zajíždět ve večerních hodinách a i během neděle, kdy se v blízkém kostele koná mše.

Během října řešili strážnici ve srovnání v loňským rokem více přestupků souvisejících s parkováním. Tržby se pak oproti loňskému říjnu zvedly o 12 procent. Město ale slibuje vybudovat záchytná parkoviště i nové parkovací domy.